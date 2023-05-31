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Общество

Евгений Люлин: "Наши дети – продолжение нас самих"

01 июня 2023 09:15  [86] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным днем защиты детей.

"Каждый первый день лета этот старейший международный праздник напоминает взрослым о важности соблюдения прав ребенка – на жизнь, на образование, на свободу мнения, на отдых и досуг, на защиту от насилия.

Наши дети – продолжение нас самих, и от того какими мы их воспитаем, по большому счету, зависит наше будущее и судьба страны. Именно в детские годы закладываются основы личности, формируются высокие моральные качества, гражданская позиция, зарождаются патриотические чувства.

Нельзя забывать и о тех детях, которые по воле судьбы оказались в кризисной ситуации, детях-сиротах и детях-инвалидах. Число усыновителей растет, но пока остается хотя бы один ребенок, страдающий от жестокости и равнодушия взрослых, проблему нельзя считать решенной.

В День защиты детей мне хотелось бы пожелать всем взрослым быть добрее и отзывчивее по отношению к нашим юным согражданам!" - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Дети Евгений Люлин
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