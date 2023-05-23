Олег Лавричев: "Предприниматели – люди особого склада характера" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем российского предпринимательства.

"Этот праздник – отличный повод отметить ваш труд на благо развития родного Нижегородского края и страны в целом, ваши заслуги и достижения во всех сферах деятельности.

Предприниматели – люди особого склада характера: энергичные, активные, инициативные, смелые, целеустремленные и очень ответственные. Вы действительно знаете цену времени и никогда не тратите зря материал, из которого сделана жизнь.

Многие из вас, обладая организаторским талантом, разносторонними знаниями и опытом, стремясь постоянно учиться чему-то новому и интересному, успешно развивают сразу несколько разноплановых проектов, а еще помогают нуждающимся и участвуют в гуманитарной миссии на Донбассе. Это достойно восхищения и уважения!

В ваш праздник от души желаю вам широких перспектив, уверенного преодоления любых трудностей, процветания вашему бизнесу, надежных партнеров и благодарных клиентов, здоровья и благополучия!" - сказал Олег Лавричев.