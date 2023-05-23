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Общество

Праздник добрососедства провели в Нижнем Новгороде для жителей лучшего двора

26 мая 2023 14:18  [112] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

День соседей жители дома №15 по улице Чаадаева в Нижнем Новгороде отметили творчески и с пользой. Для них организовали мастер-класс по изготовлению фигурок-оберегов для дома и двора, также собственники пообщались с представителями домоуправляющей компании и задали волнующие их вопросы депутату. 

Напомним, дом на Чаадаева в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор" партии "Единая Россия". На звание лучшего претендовали 5 тысяч участников из 82 регионов страны.

С праздником добрососедства жителей дружного дома поздравили представители отделения "Единой России" Московского района. 

"От того как складываются наши отношения с соседями, как принимаются коллективные решения, во многом зависит состояние наших домов и дворов. И дом на улице Чаадаева – прекрасный пример добрососедства, единства и неравнодушия жителей к месту, где они живут, заботы об общем благополучии и комфорте. И победа в общероссийском конкурсе – тому подтверждение. И мы всегда с удовольствием готовы поддерживать такие инициативные, творческие и сплоченные команды", - отметил в своем поздравлении секретарь местного отделения партии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов. 

Мастер-класс по изготовлению фигурок-оберегов провела главный библиотекарь центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина Ольга Корючкина. Участники познакомились с историей создания фигурок-оберегов для дома и двора, а также с принципами их изготовления.

Также для гостей праздника устроили экскурсию по придомовой территории, которую провела старейшая жительница дома 80-летняя Юлия Николаевна Быстрицкая - одна из инициаторов создания во дворе аллеи памяти "Сирень – цветок Победы".

"Я живу в этом доме с 1956 года. Мы все вместе стараемся, чтобы наш дом, наш двор был самым красивым, самым лучшим. Сами растим рассаду, высаживаем цветы, ухаживаем за ними. Есть многолетние сосны, ели, которые украшаем в новогодние праздники. Построили мостик, колодец, мельницу, улей. И молодежь тоже учим беречь наши сооружения и посадки. А своего гномика-оберега я поставлю в газон с цветущими петуньями, чтобы он тоже украшал наш двор", - рассказала пенсионерка.  

Кроме того, на данный момент в доме начался капремонт фасада и кровли. Поручение о разработке предложений по ремонту дал глава города Юрий Шалабаев, когда приезжал в сентябре прошлого года поздравить жителей с победой в конкурсе. 

По окончании экскурсии Василий Суханов поблагодарил участников за большой вклад в развитие и благоустройство придомовой территории и вручил им подарки. А жители, в свою очередь, смогли задать депутату вопросы и обсудить волнующие их проблемы. 

Закончился День соседей дружеским чаепитием с пирогами и сладостями. Участники отметили, что праздник получился позитивным и интересным.  

Мероприятие было организовано Штабом общественной поддержки, местным отделением "Единой России" и домоуправляющей компанией Московского района в рамках партийного проекта "Школа грамотного потребителя". 

Напомним, что поддержка социальных инициатив жителей, направленных, в том числе, на благоустройство и развитие общественных пространств, дворовых территорий, эффективное управление МКД, является важным направлением в народной программе "Единой России". 

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Теги:
Единая Россия Московский район
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