АПЗ отметил 66-летие со дня основания Общество

Фото: Александр Барыкин

Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина отметил 66-летие со дня основания.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, в связи со знаменательной датой в Арзамасе прошли праздничные мероприятия.

Так, на призаводской площади зрителям была представлена обширная концертная программа. Там же прошли парад детских колясок и запуск воздушных шаров. Также ребята мелками на асфальте нарисовали большую открытку.

В празднике приняли участие как действующие сотрудники, так и ветераны предприятия.

От лица руководства предприятия к приборостроителям и гостям праздника обратился коммерческий директор – заместитель генерального директора АПЗ Иван Нестеров:

"Для человека 66 лет – это солидная дата, когда можно подводить итоги, делать выводы. А для предприятия это только начало, старт, так как впереди еще много нового. У АПЗ большое будущее. Наш завод начал с электродинамического фонарика, а сегодня мы производим высокотехнологичные приборы, которые востребованы государством. Благодаря вашему труду, самоотверженности мы точно в срок выполняем гособоронзаказ. Спасибо вам за это! Желаю всем приборостроителям здоровья, счастья, мирного неба над головой и хорошего настроения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что новая корпоративная книга АПЗ "Родные пейзажи" передана в Центральную городскую библиотеку.