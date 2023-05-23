Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 мая 2023 16:48  [32] "Автобан" усиливает 6 этап трассы М-12 инженерно-техническими кадрами
26 мая 2023 16:17  [97] Могилы еще двух известных нижегородцев благоустроили в рамках проекта "Памятно"
26 мая 2023 15:58  [95] Нижегородские "серебряные спортсмены" присоединились к всероссийской акции "Нам со спортом по пути"
26 мая 2023 15:54  [103] Сильный ветер с порывами до 19 м/с прогнозируется в Нижегородской области
26 мая 2023 15:45  [97] АПЗ отметил 66-летие со дня основания
26 мая 2023 15:31  [101] Уже 27% металлоконструкций смонтировали на стройплощадке арены в Нижнем Новгороде
26 мая 2023 15:20  [104] Около 4,8 млрд рублей выделено на модернизацию систем ЖКХ в 14 муниципалитетах Нижегородской области
26 мая 2023 14:37  [125] Историческая выставка о Сарове открылась в нижегородском Заксобрании
26 мая 2023 14:18  [151] Праздник добрососедства провели в Нижнем Новгороде для жителей лучшего двора
26 мая 2023 13:52  [134] Почти 14 тысяч операций планируется провести в Нижегородской области по ОМС в 2023 году
Общество

АПЗ отметил 66-летие со дня основания

26 мая 2023 15:45  [97] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина отметил 66-летие со дня основания.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, в связи со знаменательной датой в Арзамасе прошли праздничные мероприятия.

Так, на призаводской площади зрителям была представлена обширная концертная программа. Там же прошли парад детских колясок и запуск воздушных шаров. Также ребята мелками на асфальте нарисовали большую открытку.

В празднике приняли участие как действующие сотрудники, так и ветераны предприятия.

От лица руководства предприятия к приборостроителям и гостям праздника обратился коммерческий директор – заместитель генерального директора АПЗ Иван Нестеров:

"Для человека 66 лет – это солидная дата, когда можно подводить итоги, делать выводы. А для предприятия это только начало, старт, так как впереди еще много нового. У АПЗ большое будущее. Наш завод начал с электродинамического фонарика, а сегодня мы производим высокотехнологичные приборы, которые востребованы государством. Благодаря вашему труду, самоотверженности мы точно в срок выполняем гособоронзаказ. Спасибо вам за это! Желаю всем приборостроителям здоровья, счастья, мирного неба над головой и хорошего настроения", - сказал он. 

Ранее сообщалось, что новая корпоративная книга АПЗ "Родные пейзажи" передана в Центральную городскую библиотеку.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph