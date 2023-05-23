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Общество

Нижегородские "серебряные спортсмены" присоединились к всероссийской акции "Нам со спортом по пути"

26 мая 2023 15:58  [95] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Сегодня в Нижнем Новгороде нижегородские любители скандинавской (северной) ходьбы "серебряного" возраста присоединились к всероссийской акции "Нам со спортом по пути" в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия".

Для активных представителей старшего поколения Нижегородского района волонтеры-медики при содействии Штаба общественной поддержки организовали выездное занятие на тему: "Основные принципы здорового питания".

"Северная или скандинавская ходьба - простой, доступный, безопасный, легко переносимый, а самое главное эффективный вид физической активности на свежем воздухе с использованием специально разработанных палок. Я тренирую команды уже 6 лет. Тренировки проходят 3 раза в неделю, круглогодично. Приглашаю всех нижегородцев вступить в наши ряды любителей активного образа жизни", - отметил инструктор по северной ходьбе Сергей Шныров.

Волонтеры рассказали участникам о том, как правильно питаться до и после тренировок, как поддерживать водный баланс в организме, какие использовать продукты в своем рационе питания. Кроме того, они раздали всем специальные памятки по основным принципам правильного питания.

"Я занимаюсь скандинавской ходьбой уже с 2019 года. Этот вид спорта очень хорошо влияет на наше здоровье. Помимо ходьбы мы вместе с тренером  занимаемся гимнастикой и растяжкой. Отбельное спасибо и за консультации по правильному питанию. Иногда мы сами пытаемся найти что-то в Интернете, а тут специалисты так подробно все рассказали. Всем нижегородцам желаю обязательно заниматься спортом", - поделилась своими впечатлениями одна из участниц Татьяна Обухова.

Как сообщалось ранее, с конца мая на площадке Штаба общественной поддержки будут регулярно проходить лекции по охране здоровья, механизмах долголетия и укреплении иммунитета. "Часы здоровья" будут проводить представители регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики". Желающие могут записаться по телефону (8-831) 435 13 81. План проведения тренировок по скандинавской ходьбе в районах Нижнего Новгорода можно узнать в соседских центрах.

Напомним, Всемирный день скандинавской ходьбы - это праздник, который ежегодно проводится в конце мая одновременно во многих городах мира: любители ходьбы с палками выходят на улицы своих городов, чтобы показать свою приверженность к активному и здоровому образу жизни.

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