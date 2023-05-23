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Культура и отдых

Нижегородцы могут увидеть картины Владимира Холуёва и обменяться книгами в Штабе общественной поддержки

27 мая 2023 16:24  [93] Культура и отдых
Нижегородцы могут увидеть картины художника Владимира Холуёва и обменяться книгами в Штабе общественной поддержки

Нижегородцы могут увидеть картины художника Владимира Холуёва и обменяться книгами в Штабе общественной поддержки

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородцы могут увидеть картины художника Владимира Холуёва и обменяться книгами в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия". Об этом в пресс-службе Штаба.

Согласно информации на открытии выставки заслуженного художника СССР присутствовали его жена Елена Тамберг и внучка Дария Жарова.

"Дедушка работал преимущественно в области жанровой и исторической картины. Он очень любил наш город. Являлся Председателем правления Горьковской организации Союза художников РСФСР. Скончался 24 сентября 2002 года в Нижнем Новгороде. Его работы находятся в Государственном Русском музее, НГХМ, Музее вооружённых сил, Историческом музее и других российских музеях, в частных собраниях России, Финляндии, Швеции, Бельгии, Чехии", - рассказала Дария Жарова.

На открытии присутствовал региональный координатор проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" Сергей Горин.

"Поколение художников Владимира Холуёва показали любовь к своей Родине в красоте обычных зданий, улиц, простых рабочих. Посмотрите какая энергетика идет от их картин! И эту Родину надо беречь для нас, для наших потомков, в память о том, что наши деды и прадеды положили свою жизнь за мир", - отметил координатор партпроекта.

С инициативой показать всем желающим картины известного нижегородского художника выступили активисты Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России".

"Родина – это наши знания, наша история, это творчество наших великих предков. Здорово, что наш русский мир способен генерировать и создавать такие великие памятники культуры. Сейчас в штабе у каждого из нас есть возможность прикоснуться к частичке этой истории", - добавил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Выставка будет работать ежедневно, с 10 до 19 часов без выходных в Штабе общественной поддержки. Вход свободный.

Кроме того, в Штабе общественной поддержки появилась возможность обменяться книгами – для этого в штабе предусмотрено место для буккроссинга".

"Сегодня в преддверии Всероссийского дня библиотек мы провели в штабе литературный вечер и приняли решение организовать специальную зону для чтения. Теперь любой посетитель может взять понравившуюся книгу. Разумеется, совершенно бесплатно. При этом не забыть взамен положить свою. Таким образом книги не попадут в макулатуру или на помойку, а попадут к тем, кто их с удовольствием прочитает", - рассказал Роман Зыков.

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Теги:
Искусство Книги
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