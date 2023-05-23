Парту Героя установили в Мало-Андосовской школе Пильнинского округа Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Мало-Андосовской школе Пильнинского округа установили Парту Героя в честь выпускника Ивана Вишневского, героически погибшего при выполнении служебного долга в зоне специальной военной операции.

В памятном мероприятии приняли участие родные и сослуживцы бойца, ученики и педагоги школы.

Иван Вишневский учился в Мало-Андосовской школе с первого класса. Занимался спортом, был мастером спорта по боксу. По окончании школы закончил Лукояновский педагогический колледж, затем прошел срочную службу в армии в десантно-воздушных войсках.

В мае 2022 года Иван Вишневский погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. В память о герое на фасаде школы была установлена мемориальная доска, а также его имя носит военно-патриотический клуб "Рубеж".

"Парта с портретом Ивана Вишневского должна напоминать вам, ребята, о том, что в этой школе учился обычный мальчишка, классный спортсмен, который, как и вы, радовался жизни, строил планы… Выполняя свой долг, Иван Вишневский совершил подвиг. Он не мог поступить иначе. Безмерные слова благодарности вам, дорогие родители Ивана Мария Владимировна и Алексей Николаевич, за такого замечательного парня. За настоящего мужчину и истинного патриота. Память о нем навсегда останется в истории нашего Пильнинского округа", - сказал директор учебного заведения Александр Тактаев, обращаясь к родителям Ивана и ученикам школы.

Собравшиеся почтили минутой молчания всех героев, погибших, защищая Родину.

Почетное право первыми сесть за Парту Героя предоставили его братьям Алексею и Сергею Вишневским, которые учатся в 8-м классе этой школы.

Также в этот день прошла церемония вступления в ряды ВПК "Рубеж" им. И.А. Вишневского учеников, которые активно принимают участие в военно-патриотических и спортивных мероприятиях, показывают достойные результаты в учебе. В торжественной обстановке курсанты дали клятву быть честными и следовать славным традициям отваги и взаимовыручки, защищать слабых, быть патриотами, достойными памяти Героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.

Напомним, в Нижегородской области реализуется всероссийская акция "Парта Героя" партии "Единая Россия" в рамках партпроекта "Новая школа". В учебных заведениях установлено более 200 парт с именами Героев, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Среди них имена Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, Героев России, воинов-интернационалистов, участников боевых действий, Героев Труда. Также с помощью QR-кода, размещенного на парте, можно попасть на официальный портал проекта.

Право сидеть за этими партами получают ученики, имеющие высокие достижения в учебе и общественной жизни.