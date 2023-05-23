Новые правила установки камер на дорогах начнут действовать в России с 1 сентября Общество

Фото: с сайта смотрим.ру

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует установку фото- и видеокамер на российских дорогах. Об этом сообщает телеканал "360".

До принятия закона нормы размещения дорожных камер устанавливали ведомственные акты и положения. Теперь же процесс будет регулироваться на федеральном уровне.

Согласно документу, теперь обозначен список мест, в которых можно устанавливать камеры: на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, аварийно-опасных участках, пешеходных переходах, в местах, где запрещены стоянка и остановка, а также перекрёстки.

Также в перечень попали участки, где зарегистрировано четыре и более ДТП в течение года, а ещё места дорожных работ, ограничивающих движение, - и другие точки, которые определит ГИБДД.

В законе упоминается, что не менее чем за 150-300 метров от зоны контроля камеры должен стоять предупреждающий дорожный знак.

Кроме того, разрешено использование только сертифицированных устройств фото- и видеофиксации.

Решение об установке камеры будет принимать региональный уполномоченный орган исполнительной власти или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД.

Сведения обо всех согласованных местах размещения камер будут собраны на сайте ведомства.

Причём если окажется, что камера, заснявшая нарушение, не соответствует требованиям, - водитель не понесёт административную ответственность.

Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Напомним, что в 2023 году на дорогах Нижегородской области установят 49 комплексов фото-и видеофиксации нарушений ПДД. В настоящее время на дорогах региона установлено 375 стационарных камер.