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Культура и отдых

Девять спектаклей вошли в афишу театрального фестиваля "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде

30 мая 2023 11:53  [93] Культура и отдых

Девять спектаклей вошли в афишу II Всероссийского моножанрового театрального фестиваля "Комедiя-ФЕСТ", который пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 9 июня.

Как сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода, церемония открытия фестиваля состоится 1 июня в 19:00 на сцене театра "Комедия". География участников - от Краснодара до Южно-Сахалинска.

"Первый фестиваль был проведен осенью 2022 года и стал ярким событием театральной осени. Фестиваль так ярко заявил о себе, что на второй фестиваль было прислано вдвое больше работ: 109 заявок из 60 городов России, которые оценивал экспертный совет фестиваля во главе с театральным критиком Ниязом Игламовым", - рассказали специалисты департамента.

Первым в день открытия фестиваля станет конкурсный показ спектакля "Женитьба" Гоголя в постановке Вологодского областного ТЮЗа. Подробную информацию обо всех спектаклях фестиваля можно изучить по ссылке.

Ранее сообщалось, что Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет 3 июня в селе Большое Болдино.

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Теги:
Театры Фестиваль
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