Нижегородские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижнем Новгороде состоялся финал регионального этапа XIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Он проходит в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия".

На площадке Нижегородского филиала Самарского государственного университета путей сообщения собрались участники из всех муниципалитетов региона – победители отборочных соревнований в своих городских и муниципальных округах.

"Участие в чемпионате по компьютерному многоборью для людей серебряного возраста – это уже победа, которая дает им новый импульс, направленный на долголетие, раскрывает возможности, помогает проявить свой потенциал. Большое спасибо организаторам турнира! Благодаря вам у людей появляется дополнительная возможность ощутить заботу и внимание, попробовать себя в новом качестве, открыть для себя новые горизонты, расширить круг знакомств, а это ценно в любом возрасте", - отметил региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Участники сражались за победу в двух номинациях: "Работа в поисковой системе Яндекс" и "Финансовая грамотность в цифровой среде". Они должны были продемонстрировать свои навыки работы с поисковой системой, текстовыми редакторами, информационными порталами, а также киберграмотность – знания правил безопасности при использовании сети Интернет.

Мероприятие состоялось при поддержке министерства социальной политики Нижегородской области.

"Информационные технологии стали неотъемлемой частью современной жизни не только для молодежи, но и людей старшего поколения. Новые знания существенно облегчают жизнь пожилого человека, делают его более независимым и самостоятельным. Освоив азы компьютерной грамотности, люди в возрасте могут сами оплачивать счета, делать покупки онлайн, искать необходимую информацию и учиться чему-то новому. Человека в возрасте, обладающего финансовой грамотностью, труднее обмануть мошенникам. Возрастные участники Чемпионата доказывают, что освоить современные технологии может каждый человек вне зависимости от возраста!", - сказал заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов, поздравляя финалистов.

Также в рамках чемпионата активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели для участников презентацию курса школы актива "Старшее поколение", организованного на интернет-платформе Высшей партийной школы. Курс включает цикл очно-заочных лекций по актуальным вопросам для пожилых людей.

Победителями регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью стали:

1 место – Светлана Семкина (Спасский муниципальный округ),

2 место – Нина Киселева (городской округ город Бор),

3 место – Владимир Прокошев (Краснобаковский муниципальный округ).

Участники и организаторы областного чемпионата были награждены благодарственными письмами от партии "Единая Россия", победителям вручили памятные подарки.

"Сегодня цифровые технологии активно применяются во всех сферах нашей жизни. Если для нашей молодежи освоение новых технологий дается легко, то старшему поколению в этом плане намного труднее. У Союза пенсионеров есть проекты, где мы обучаем пожилых людей владению компьютером и смартфонами. Сегодня состоялся уже 13 региональный этап Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. И каждый раз участники доказывают, что компьютеры покорны всем возрастам", - прокомментировал итоги соревнований председатель Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России Валерий Антипов.

Финал Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью состоится в Москве в июне.

Напомним, чемпионат проводится по инициативе Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" в рамках партийного проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия" и при содействии Штаба общественной поддержки. Цель проведения чемпионата – популяризация среди лиц пожилого возраста и пенсионеров движения по овладению компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации в информационной среде, продвижение возможности получения государственных и муниципальных услуг через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также развитие системы обучения компьютерной грамотности.

Создание и развитие системы непрерывного образования для людей всех возрастов является одной из задач народной программы "Единой России".