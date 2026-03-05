Нижегородцам-владельцам 334 заросших сельхозучастков повысили налог в пять раз

В Нижегородской области увеличили налоговую ставку для собственников 334 земельных участков сельскохозяйственного назначения в пять раз. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Речь идет о территориях общей площадью 15 545 гектаров, которые не используются по целевому назначению.
По закону, согласно части 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, сельхозземли облагаются налогом по льготной ставке 0,3% от кадастровой стоимости — при условии, что они фактически используются для сельскохозяйственного производства.
Если же участок не применяется по назначению или используется с нарушениями — например, захламлен, загрязнен или зарастает сорной древесно-кустарниковой растительностью, — ставка увеличивается в пять раз и составляет 1,5% от кадастровой стоимости.
Как поясняют в ведомстве, такой механизм направлен на контроль за использованием земель и стимулирование собственников к ответственному обращению с сельхозугодьями. Повышенная ставка рассматривается как инструмент государственной политики в сфере сохранения земельных ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности.
В феврале 2026 года управление направило в налоговые органы сведения о 334 неиспользуемых участках для применения повышенной ставки.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти хотят ужесточить правила льготной аренды земли под инвестпроекты.
