Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 15:30
План противопаводковых мероприятий утвердили власти Нижнего Новгорода
05 марта 2026 15:26
Поволжье заняло второе место в России по числу DDoS-атак в 2025 году
05 марта 2026 15:03
Региональный сосудистый центр откроют в Дзержинске в 2027 году
05 марта 2026 14:24
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
05 марта 2026 14:15
Минпромторг изменил перечень допускаемых в такси автомобилей
05 марта 2026 13:40
Нижегородцам-владельцам 334 заросших сельхозучастков повысили налог в пять раз
05 марта 2026 13:23
Профсоюз выплатит компенсации медикам Богородской ЦРБ после ДТП
05 марта 2026 13:13
Нижегородский астроном развенчал мифы о смерти в открытом космосе
05 марта 2026 13:00
"Нижэкология-НН" отправила гуманитарный груз в зону СВО
05 марта 2026 12:57
НКО получат 70 млн рублей на проекты для молодежи в 2026 году
Общество

Поволжье заняло второе место в России по числу DDoS-атак в 2025 году

05 марта 2026 15:26 Общество
Поволжье заняло второе место в России по числу DDoS-атак в 2025 году

Фото: pixabay.com

МТС совместно с экспертами RED Security (открытая экосистема ИБ-решений для комплексной защиты бизнеса) представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 год. Согласно данным аналитики, Поволжье вошло в топ-3 наиболее атакуемых регионов России, уступив только Центральному федеральному округу. Именно здесь была зафиксирована рекордная по мощности DDoS-атака года.

DDoS (Distributed Denial of Service) – это атака, направленная на то, чтобы остановить нормальную работу сайта или интернет-сервиса, сделав его недоступным для пользователей. Для бизнеса и госорганизаций успешная DDoS-атака может привести к остановке ключевых бизнес-процессов, в том числе оказания цифровых услуг или онлайн-продаж и, как следствие, убыткам от простоя, репутационным потерям и оттоку клиентов. 

За год сервис RED Security Anti-DDoS в России отразил более 186 тысяч атак — это в 2,7 раза больше, чем в 2024-м. При этом число атак на регионы выросло вдвое. 

Поволжье заняло второе место среди самых атакуемых регионов России после Центрального федерального округа. Здесь было отражено более 11 тысяч DDoS-атак — почти в пять раз больше, чем годом ранее. Каждая пятая региональная атака была нацелена именно на организации Поволжья. Лидерами по числу инцидентов стали Самарская область, Удмуртия и Башкортостан. 

Чаще всего хакеры атаковали компании из сфер ИТ, промышленности (особенно нефтегазовый сектор) и здравоохранения. Эти отрасли привлекательны для злоумышленников: сбой в их работе может парализовать важные сервисы и затронуть тысячи людей. 

Самая мощная атака в регионе была зафиксирована в июне, она достигала 652,5 Гбит/с. Это рекордная интенсивность, зафиксированная сервисом RED Security Anti-DDoS в 2025 году. Самая продолжительная атака была отражена в августе, она велась более 19 часов. Однако чаще всего ПФО атаковали в четвертом квартале – с октября по декабрь было отражено почти 40% всех DDoS-атак на регион.

«Цифровизация экономики Поволжья делает наш регион стратегически важным, но одновременно превращает его в приоритетную мишень для киберпреступников. Статистика RED Security, показывающая рост атак — это серьезный сигнал для всего бизнес-сообщества Нижегородской области. Мы видим, что под ударом оказываются ключевые отрасли. Оставлять киберриски без внимания — прямая дорога к финансовым убыткам. Устойчивость бизнеса сегодня зависит от комплексного подхода: своевременное выявление уязвимостей, внедрение автоматизированных средств защиты, использование надежных облачных решений и формирование культуры безопасности среди персонала», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных