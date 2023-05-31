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Общество

"Волгаэнерго" улучшает качество питьевой воды в Автозаводском районе

02 июня 2023 15:46  [111] Общество
Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

ГК "Волгаэнерго" модернизирует оборудование озонаторной станции, которая отвечает за подготовку питьевой воды для жителей Автозаводского района. Общий бюджет проекта составляет почти 6 млн рублей.

В ходе программы модернизации станции идет замена главного компрессора. Он отвечает за нагнетание воздуха и получение озоно-воздушной смеси в озонаторах, которые являются ключевым звеном в подготовке питьевой воды. В процессе взаимодействия с озоном происходит насыщение воды кислородом, что улучшает ее вкусовые характеристики, а также цвет и запах.

На данный момент завершены основные работы по монтажу компрессора, идет настройка его автоматизированной системы управления (АСУ ТП), которая позволит осуществлять контроль над всем технологическим оборудованием озонаторной станции. Для выполнения работ задействован большой штат технических специалистов, в том числе инженеры по автоматизации, сварщики и электрики. 

"Мы продолжаем активно работать над улучшением качества воды и повышением надежности водоснабжения. Важно отметить, что модернизация оборудования - это лишь часть масштабной программы, которую мы выполняем на территории Автозаводского района. Согласно утвержденной дорожной карте компанией запланирована модернизация системы горячего водоснабжения, включающая переход части кварталов на двухтрубную схему с подающими и циркуляционными трубопроводами", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что озонаторная станция была введена в эксплуатацию на Автозаводской водопроводной станции (АВС) в 1975 году. За почти 50 лет работы ее оборудование было значительно изношено, а главный компрессор нуждался в серьезной модернизации. Его замена будет завершена в этом году. 

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Теги:
Автозаводский район ЖКХ
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