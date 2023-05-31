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Общество

Олег Лавричев и группа "Нижегородского ополчения - 2022" доставили очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс

06 июня 2023 09:05  [59] Общество
Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

В период с 27 по 31 мая 2023 года группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с председателем городской Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершила поездку на Донбасс с очередной партией гуманитарного груза для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

В состав группы вошли: депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова, депутат городской Думы города Сарова Василий Ласточкин, член Экспертного совета Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ, преподаватель кафедры общественной и лингвистической подготовки Военного учебного центра при ННГУ имени Н.И.Лобачевского, майор Антон Берест и федеральный координатор "Волонтерской Роты Боевого Братства", член Молодежного парламента Нижегородской области, доброволец-участник спецоперации Владислав Далёкин. Груз помогли доставить водители Алексей Туляков, Юрий Аблясов, Александр Хардиков, Вячеслав Алелеков и Олег Филатов.

Как сообщается на сайте городской Думы Нижнего Новгорода, в составе груза – автомобили, масла и смазки, стекла для транспортных средств, продукты питания и медикаменты, строительные материалы, средства обогрева, газовые баллоны, инструменты и электроагрегаты, экипировка и обмундирование, бронежилеты, тактическая обувь, перчатки, спальные мешки, средства связи, маскировочные сети, постельные принадлежности и предметы быта. Общий вес – около 35 тонн.

Помощь доставлена и передана через ответственных лиц военнослужащим целого ряда воинских подразделений - Сормовской разведбригаде, 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, роте радиационной, химической и биологической защиты, первой пушечной батарее пушечного дивизиона 288-й артиллерийской бригады, комендантской роте, танковому батальону, отрядам пехотинцев и снайперов.

Вместе с тем, к Международному дню защиты детей переданы подарки для воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Луганске – наборы для художественного творчества, раскраски и пазлы.

"Во время посещения ремонтной базы на позициях одного из воинских подразделений отметили, что пробоин от "хаймерсов" становится все больше, но люди продолжают работать в этих условиях, восстанавливают технику с поля боя. То же самое и в прифронтовом госпитале в Рубежном: ракетой пробито три этажа, окна вылетели, частично снесена крыша. После каждого такого обстрела для восстановления здания и лечения раненых в более-менее пригодных для этого условиях нужны стройматериалы. Кроме них, в этот раз привезли сюда инструменты, медикаменты, комплекты нательного белья и обувь для пациентов", - рассказал Олег Лавричев.

После разгрузки медперсонал госпиталя ознакомил нижегородцев с тем, как в учреждении организовано оказание медицинской помощи.

"24/7 здесь самоотверженно трудятся настоящие профессионалы своего дела, уникальные люди, у каждого из которых своя история: командир медбатальона Владимир Кудряшов, начальник хирургии с позывным "Тигра", которая оперирует еще со времен войны в Афганистане, хирург из нижегородского 422-го военного госпиталя Керим. Через них прошли сотни бойцов, причем не только наших, но и украинских вооруженных сил. Об этом свидетельствует своеобразная выставка шевронов раненных воинов, доставленных на лечение в медсанбат с разных участков фронта. 99% пациентов выживают благодаря золотым рукам врачей. В коридорах госпиталя на стенах очень много детских рисунков, пришедших в разное время в посылках с "гуманитаркой". Они, как лекарство для выздоравливающих бойцов – морально очень поддерживают. Есть здесь и комнаты для молитв, чтобы побыть наедине со своей душой и с Богом", - поделился впечатлениями глава "Нижегородского ополчения-2022".

Олег Лавричев благодарит спонсоров и участников майского гуманитарного конвоя: Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей при Доме народного единства, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области Юрия Балашова и Василия Суханова, депутатов городской Думы Нижнего Новгорода Михаила Иванова, Сергея Пляскина, Владимира Аношкина, депутатский корпус городской Думы города Сарова, главу компании "Сильва" Гарика Календжяна, генерального директора АНПП "Темп-авиа" Юрия Исаева, члена бюро исполкома Федерации фехтования России Александра Чернышева, предпринимателей Ирину Алушкину, Игоря Митряева, Сергея Груздева, Алексея Маковея, Александра Кочкурова, а также Совет молодых депутатов Нижегородской области и жительниц Ленинского района, которые шьют для военнослужащих нательное белье.

"Ваше неравнодушие и душевное участие сделали свой важный вклад в наше общее дело, в нашу победу и помогли сохранить жизнь и здоровье наших ребят на передовой! Низкий вам всем поклон!", - сказал Олег Лавричев.

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Теги:
Донбасс Олег Лавричев СВО
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