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Общество

Православный киот начали возводить на участке трассы М-12 в Нижегородской области

08 июня 2023 09:46  [81] Общество
Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Возведение православного киота началось на участке скоростной автомагистрали "Москва - Казань" в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", 7 июня была забита первая свая фундамента православного сооружения. 

На сторонах киота будут изображены икона Божией Матери "Умиление" и образ преподобного Серафима Саровского. После открытия, каждый, кто едет из Москвы в Дивеево, Арзамас, Саров, в направлении Казани и обратно, сможет остановиться и помолиться у киота. 

Трасса М-12 станет самой быстрой дорогой к паломническому центру в Дивеево Нижегородской епархии. По пути к нему и будет установлен киот. Открыть его планируется уже в этом сентябре – одновременно с запуском движения по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса.

Ранее сообщалось, что председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко осмотрел строительные площадки на двух этапах трассы М-12.

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Теги:
М-12
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