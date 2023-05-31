Православный киот начали возводить на участке трассы М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Возведение православного киота началось на участке скоростной автомагистрали "Москва - Казань" в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", 7 июня была забита первая свая фундамента православного сооружения.

На сторонах киота будут изображены икона Божией Матери "Умиление" и образ преподобного Серафима Саровского. После открытия, каждый, кто едет из Москвы в Дивеево, Арзамас, Саров, в направлении Казани и обратно, сможет остановиться и помолиться у киота.

Трасса М-12 станет самой быстрой дорогой к паломническому центру в Дивеево Нижегородской епархии. По пути к нему и будет установлен киот. Открыть его планируется уже в этом сентябре – одновременно с запуском движения по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса.

Ранее сообщалось, что председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко осмотрел строительные площадки на двух этапах трассы М-12.