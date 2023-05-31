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Происшествия

Участники мошеннической схемы при задержании в Городце напали на полицейского

09 июня 2023 09:06  [90] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Участники мошеннической схемы при задержании в Городце напали на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 68-летней жительнице Городца позвонила женщина, представившаяся ее родственницей. Она рассказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадали несколько человек. Для того, чтобы избежать наказания, "родственнице" требовался 1 млн рублей.

Пенсионерка ответила, что может отдать только 75 тысяч рублей, после чего в разговор мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что за деньгами к пенсионерке приедет водитель из полиции.

Потерпевшая передела деньги и поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители установили личность мошенников и задержали в одном из торговых центров Городца 18-летнего жителя республики Мордовия и 35-летнего жителя Брянской области.

При задержании злоумышленники распылили газ в лицо одному из сотрудников полиции, но были оперативно задержаны. У них было изъято 70 тысяч рублей.

Задержанные признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода помог в задержании участника новой мошеннической схемы.

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Теги:
Городец МВД Мошенничество
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