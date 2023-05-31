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Температура воздуха не выше 18 °C ожидает нижегородцев в длинные выходные 10-12 июня

09 июня 2023 10:02  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Температура воздуха не выше 18 °C ожидает нижегородцев в длинные выходные 10-12 июня. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Так, в субботу, 10 июня, ночью температура воздуха составит 9 °C, возможен кратковременный дождь. Днем будет облачно, а воздух прогреется до 15 °C.

Атмосферное давление в этот день будет составлять 748-752 мм рт. ст. Ветер северный - 3-4 м/с.

Ночью 11 июня температура упадет уже до 5 °C, а днем она составит 16 °C. Осадков в этот день не ожидается, а атмосферное давление составит 758мм рт. ст. Ветер северный и северо-восточный до 4 м/c.

Праздничное 12 июня станет самым теплым для нижегородцев на длинных выходных. После ночных 8 °C воздух прогреется до 18 °C. Дождей в этот день также не прогнозируется. Северо-восточный ветер - 4 м/c.

Зато после выходных в Нижегородскую область придет потепление. Уже во вторник воздух прогреется до 21 °C, в среду - до 24 °C, а в четверг - до 25 °C.

Напомним, чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников местами сохранится в Нижегородской области до 13 июня.

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