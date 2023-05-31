Олег Лавричев: Новые испытания еще больше сплотили наш народ, потому что сила – в правде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева поздравляет нижегородцев с Днем России. Текст поздравления распространила пресс-служба Гордумы.



"Дорогие нижегородцы!

Поздравляю вас с Днем России!



Россия – священная наша держава, и все салюты сегодня – в честь нашей горячо любимой и единственной Родины!

Все вместе мы отмечаем главный государственный праздник и искренне радуемся великому дню независимости нашей страны, в которой мирно живут и трудятся 190 братских народов, гордо зовущихся россиянами.

Мы самодостаточны и одерживаем все новые победы на многих направлениях – в промышленности, науке, культуре, спорте. Однако, это вызывает неприятные чувства у наших западных партнеров, ведь им не нужна сильная Россия.

Мы приняли вызов и держим удар! Новые испытания еще больше сплотили наш народ, потому что сила – в правде! Несмотря на жесткое противодействие коллективного запада, наша экономика развивается, повышается качество жизни граждан, все краше становятся наши города. Теперь все знают, что Россия никогда не будет жить по чужой указке в угоду чьим-то интересам, никогда не допустит неуважения и снисходительности в свой адрес, никому не даст себя в обиду и не позволит угнетать и уничтожать слабых.

Мы искренне рады, что сегодня с нами поддерживают доверительные отношения страны, которые действительно желают нам мира, добра и процветания. Зарубежным партнерам Россия демонстрирует свое дружелюбие, честность, открытость к диалогу и сотрудничеству. Вместе мы строим новый мир на принципах свободы, равенства и социальной справедливости!

В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепости духа, радости, любви и согласия вашим семьям, успехов во всех начинаниях и благополучия!", - отмечается в заключительной части поздравления.