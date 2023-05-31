Уже 63 тысячи нижегородцев передали свои предложения социальным участковым Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уже 63 тысячи нижегородцев передали свои предложения социальным участковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, проект "Социальный участковый" запустили в Нижегородской области в конце марта 2023 года.

На начальном этапе он реализуется в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Богородске и Кстове.

На данный момент социальные участковые уже завершили первичные обходы закрепленных за ними территорий и проводят анализ собранной информации. Обобщенные материалы будут переданы в органы власти, ответственные за принятие конкретных решений.

Уже начинается второй обход территорий.

Так, в Канавинском районе социальные участковые в качестве волонтеров помогли жителям принять участие в голосовании за объекты, которые планируется благоустроить в 2024 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".