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Общество

Уже 63 тысячи нижегородцев передали свои предложения социальным участковым

09 июня 2023 16:47  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уже 63 тысячи нижегородцев передали свои предложения социальным участковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, проект "Социальный участковый" запустили в Нижегородской области в конце марта 2023 года.

На начальном этапе он реализуется в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Богородске и Кстове.

На данный момент социальные участковые уже завершили первичные обходы закрепленных за ними территорий и проводят анализ собранной информации. Обобщенные материалы будут переданы в органы власти, ответственные за принятие конкретных решений.

Уже начинается второй обход территорий.

Так, в Канавинском районе социальные участковые в качестве волонтеров помогли жителям принять участие в голосовании за объекты, которые планируется благоустроить в 2024 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

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Теги:
Социальная сфера Социальные проекты
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