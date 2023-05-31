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Общество

"Единая Россия" внесла более 70 изменений в народную программу

13 июня 2023 17:36  [102] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Новые положения народной программы "Единой России" расширяют программу капремонта, которую "Единая Россия" вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

По всем направлениям работа началась еще до официального утверждения в народной программе.

"По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана реализации программы составил 92%. В первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%", – рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах – при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете. 

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам. Положения раздела "Развитие новых регионов" в народной программе предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи. 

"Единой Россией" создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях, и помогать", – отметила замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

Помимо этого, в народной программе «Единой России» появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений – гастро-, агро- и экотуризма. 

Напомним, при формировании народной программы нижегородцы внесли более 215 тысяч предложений.

"Реализация народной программы партии – основа нашей работы. Это, в первую очередь, меры, направленные на социальную поддержку семей. Так, в Нижегородской области введена региональная программа льготной ипотеки для десяти категорий граждан по рекордно низким ставкам - от 0,1% до 4% годовых. В течение 20 лет из бюджета региона на эти цели будет выделено 3,72 млрд рублей", - отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина. 

Также руководитель фракции подчеркнула, что, несмотря на санкционное давление, в 2023 году регион продолжает развиваться, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. 

"Важнейшее направление - социальная инфраструктура региона. За последние несколько лет построено 52 ФАПа. В регионе развивается система помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями: в апреле открыт сосудистый центр в Арзамасе, в Балахнинской ЦРБ введено в эксплуатацию 44 единицы оборудования для таких пациентов. В Нижегородской области идет самое масштабное строительство школ - одновременно мы строим 23 здания средних общеобразовательных организаций. Также продолжается программа капитального ремонта школ и детских садов. Продолжается масштабное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, которые были определены с учетом мнения граждан", - сообщила Ольга Щетинина.   

В заключение руководитель фракции подчеркнула, что депутаты "Единой России" ежегодно отчитываются о реализации народной программы, о выполнении наказов, которые  получили от избирателей.

Народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

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Теги:
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