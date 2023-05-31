Депутаты Заксобрания Нижегородской области оценили состояние территории Шуваловской промзоны после рекультивации Общество

Члены комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области 15 июня оценили состояние объекта накопленного вреда - Шуваловской свалки после завершения рекультивации, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

В мероприятии приняли участие председатель профильного комитета Владислав Атмахов, депутаты регионального парламента Александр Ефремцев, Роман Кабешев, Татьяна Гриневич, а также министр экологии Нижегородской области Денис Егоров.

Выездное заседание проведено в рамках депутатского контроля за реализацией на территории региона федерального проекта "Чистая страна". Работы по рекультивации объекта были завершены 30 декабря 2022 года.

"Федеральный проект "Чистая страна" мы начали реализовать одними из первых в стране в рамках нацпроекта "Экология". Благодаря ему на территории нашего региона будет очищено и вовлечено в хозяйственный оборот более 100 гектаров земель, а с учетом ранее достигнутых показателей – более 200. Нижегородская область – один из пилотных регионов в России по реализации природоохранного проекта с применением метода сепарации. Наш опыт высоко оценила вице-премьер Виктория Валериевна Абрамченко на Правительственном часе в Госдуме в апреле этого года", - отметил Денис Егоров.

Технологический процесс проекта предусматривал ликвидацию свалки путем сепарации и утилизации свалочных масс с дальнейшей рекультивацией загрязненной территории.

"Данный инновационный метод рекультивации имеет положительный экологический и экономический эффекты, земли будут возвращены в хозяйственный оборот. Важно, что на дальнейшее содержание объекта не требуются дополнительные средства. Это огромный экологический скачок для нашего региона. Результат впечатляющий, сегодня вместо свалки на территории чистое зеленое поле. Что дальше будет на данной территории - решать администрации города, но депутаты сегодня приняли решение обратиться в администрацию с предложением рассмотреть возможность ее использования под перспективное озеленение", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

Как было отмечено на выездном заседании, в ходе работ были выявлены дополнительные объемы свалочных масс почти на 63% превышающие проектные значения, несмотря на это проект был завершен в срок. Объем отходов, предусмотренный проектом – 1 098 тысяч тонн, по откорректированному проекту – 1 748 тысяч тонн.

"Нижегородская область занимает лидирующие позиции по реализации национального проекта "Экология". Сегодня мы имели возможность в этом убедиться вместе с коллегами. В ходе осмотра увидели замечательную территорию, на которой растет трава, есть водоем – ничего не осталось от свалки. Увиденное меня очень порадовало", - отметил в свою очередь Александр Ефремцев.

В настоящее время министерством экологии и природных ресурсов области ведутся работы по исключению указанного объекта из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.

"Работа комитета в данном направлении будет продолжена и в ближайшее время мы планируем посетить еще одни объект – свалку отходов на Московском шоссе. Там начаты работы по рекультивации", - добавил Владислав Атмахов.