Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ситуации в детских оздоровительных учреждениях региона Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с эпидемиологической обстановкой в детских оздоровительных учреждениях региона.

Напомним, 16 июня поступила информация о появлении у детей признаков заболеваний в детском лагере "Лазурный" в городском округе Выкса и детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском округе.

"Эти две ситуации нельзя объединять, они вызваны разными причинами. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина я возглавил межведомственную комиссию, работа ведется вместе с коллегами из Роспотребнадзора, медицинских учреждений, Следственного комитета, прокуратуры. Об окончании расследования говорить пока рано", – сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

"Действительно, погиб ребенок, который находился в санаторно-реабилитационном центре "Золотой колос". В первую очередь, приношу искренние соболезнования родственникам мальчика. Это трагедия, и мы все сопереживаем тем, кого она затронула. Обстоятельства смерти устанавливаются: она произошла не в самом лагере, а в стационарном лечебном учреждении Нижнего Новгорода. Мы собираем всю необходимую информацию для того, чтобы восстановить цепочку событий, происходивших на территории лагеря. Кроме того, мы детально изучаем анамнез ребенка: когда и чем он болел, имелись ли у него какие-либо хронические заболевания", – сказал заместитель губернатора.

Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в детском лагере "Лазурный" несколько ребят почувствовали недомогание.

"Вместе с Роспотребнадзором мы проводим комплексную проверку. Во-первых, изучаем, что ели дети, – взяты смывы с кухни, а также анализы у всех работников учреждения. Во-вторых, мы изучаем то, как в детском лагере была организована работа", – пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Заместитель губернатора отметил, что в течение двух недель в регионе будет проведена внеплановая проверка организаций детского отдыха.

"Если будут выявлены какие-либо недочеты, замечания, будем требовать их оперативного устранения", – сказал он.