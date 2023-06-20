Владислав Атмахов: "ЛДПР против фашизма" Политика

Координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов: "ЛДПР против фашизма".



Накануне Дня памяти и скорби в "Российской газете" вышла статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого "Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм".



"В статье отмечается, что фашизм скрывается под "гуманистическими" идеалами, транслируя ЛГБТ-установки, ненависть к культуре и стране, отказ от традиционных ценностей. Англосаксы внедряют эти принципы через социальные сети нашей молодёжи. Коллективный Запад действует, как и сто лет назад, привычными способами — хотят заставить забыть свою историю, а после - планируют поработить", - рассказал координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислав Атмахов.



"Фашизм XX – XXI веков более изощрённый и тонкий, но смысл один. Та же кучка мультимиллионеров, банкиров, глав транснациональных корпораций и их лакеев хочет господства над теми же геополитическими пространствами", - подмечает в своей статье "Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм" Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.



"ЛДПР — это партия, которая безоговорочно встаёт против этого фашизма! Иначе не станет нас, нашего народа и Отечества! Наше оружие - объединение, патриотизм и семейные ценности!", - подытожил Владислав Атмахов.