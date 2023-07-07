Евгений Люлин: "Семья даёт человеку опору и поддержку, дарит счастье материнства и отцовства" Общество

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем семьи, любви и верности.

"Каждый год 8-го июля мы вспоминаем историю любви и верности святых Петра и Февронии, чей брак стал в православной традиции образцом супружества. Прошли века, однако семья, любовь и супружеская верность по-прежнему являются важнейшими ценностями, на которых строится личное счастье и уверенность в завтрашнем дне.

Семья даёт человеку опору и поддержку, дарит счастье материнства и отцовства, формирует характер и жизненные ценности ребёнка. Крепкие семьи, где господствует любовь и согласие, являются самой прочной "ячейкой" нашего общества, примером для подражания.

Желаю каждому познать теплоту верных и преданных семейных отношений, почувствовать семью своим надежным тылом, крепостью и островком счастья! Берегите свои семьи и будьте счастливы!" - говорится в поздравлении.