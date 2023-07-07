Евгений Люлин: "Надежную связь отправителей и адресатов гарантирует качественная работа сотрудников Почты России" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем почты.

"Каждый день тысячи людей с вашей помощью получают счета, подписные издания, посылки и бандероли, совершают платежи и покупки. Надежную связь отправителей и адресатов по всей нашей огромной стране гарантирует качественная работа сотрудников Почты России.

От вашей оперативности, ответственности и добросовестности зависит работа предприятий и учреждений, а порою и судьбы людей.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, успехов и благополучия! Желаю вам всегда идти в ногу со временем, активно внедрять современные технологии, расширять набор услуг и повышать их качество!" - говорится в поздравлении.