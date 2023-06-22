Компания Эн+ продолжает корпоративную ипотечную программу в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Программа была запущена летом 2020 года, за это время более 320 сотрудников Эн+ получили свои квартиры, из них 29 человек из Нижнего Новгорода. В планах у компании на 2023 год выделить ещё 7 млн рублей для приобретения жилья нижегородцами.

Основная задача корпоративной ипотечной программы – повысить качество жизни работников компании. Важность этого направления обозначил ее основатель Олег Дерипаска. У сотрудников предприятий Эн+ есть большой выбор вариантов жилплощади для покупки. На льготных условиях они могут приобрести квартиры в новостройках, на вторичном рынке, а также частный дом. Помимо этого, профинансировать взятую ранее ипотеку. Подать заявку на участие в программе могут сотрудники, проработавшие на предприятиях группы компании не менее трех лет, а молодые специалисты – от одного года.

Первым обладателем квартиры по ипотечной программе в Нижнем Новгороде стал Николай Зимин, руководитель группы оценки эффективности и развития производства ООО "Генерация тепла". Вместе с женой и детьми они выбрали уютную трехкомнатную квартиру. "Мы с семьей очень довольны и благодарны компании за такую возможность. Поиски квартиры заняли около месяца, потом быстро оформили документы и заехали в свою просторную квартиру! Ежемесячный платеж банку составил бы 42 тысячи рублей, но благодаря условиям программы эта сумма уменьшилась в двое", – отметил Николай.

Александр Сидоров, слесарь-ремонтник участка по эксплуатации котельных Автозаводского района также стал обладателем новой квартиры и делится своими впечатлениями: "Когда в компании появилась такая жилищная программа, мы с женой без раздумий согласились. Нас поддержали все – и родители, и друзья. Теперь у нас появилась своя собственная трехкомнатная квартира. Знаю, что моих коллег тоже заинтересовали условия программы и они собираются приобрести новые квартиры", – рассказывает Александр Сидоров, слесарь-ремонтник участка по эксплуатации котельных Автозаводского района.

"Мы видим высокий интерес к программе со стороны работников предприятий "Волгаэнерго". Жилищная программа позволяет снизить финансовую нагрузка на наших сотрудников, а это ощутимый плюс. Надеюсь, в ближайшем будущем все больше сотрудников смогут приобрести жилье по нашей корпоративной ипотечной программе", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что жилищная программа – это не единственный социальный проект компании Эн+. В центре внимания холдинга – комплексное развитие регионов и планомерное повышение уровня жизни сотрудников предприятий холдинга. Традиционно большое количество корпоративных проектов направлены на усовершенствование сфер образования, культуры, спорта и эковолонтерства.