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Общество

Нижегородская область вошла в десятку регионов - лидеров конкурса "Студенческий стартап" по числу представленных проектов

22 июня 2023 11:54  [87] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородская область вошла в десятку регионов - лидеров конкурса "Студенческий стартап" по числу представленных проектов.

Как рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, в 2023 году федеральный кабмин направит 1,5 млрд рублей на поддержку 1,5 тысяч студенческих стартапов.

"Всего в 2023 году на конкурс поступило 6 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В этом году интерес к открытию своего стартапа в России активно проявляют иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Заявки на конкурс направили начинающие предприниматели из 13 стран мира, в том числе из СНГ, ЕАЭС, Египта и других государств. Это говорит об открытости российского образования и предоставления равных возможностей для самореализации всех студентов в нашей стране", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Помимо Нижегородской области, в число лидеров также вошли Москва, Башкортостан и Татарстан. Участниками конкурса стали студенты, которые учатся в вузах по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. 

"Интерес к конкурсу "Студенческий стартап" остаётся высоким по всей стране – в отборе четвертой очереди конкурса участвовали студенты из 66 регионов. Особенно важно, что теперь в рамках конкурса "Студенческий стартап" равные возможности предоставляются всем студентам, которые хотят попробовать себя в предпринимательстве в нашей стране, вне зависимости от их гражданства. Российское образование остается привлекательным для обучающихся из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, каждый из которых может рассчитывать на нашу поддержку", – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
 
Фонд содействия инновациям завершил заявочную кампанию по программе "Студенческий стартап" в 2023 году. 

"Впереди формальная экспертиза заявок и очная защита проекта перед экспертным жюри. До конца года все победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо и продолжить развитие проекта уже в статусе руководителя собственного предприятия", – рассказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Отбор проектов проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Напомним, конкурс "Студенческий стартап" проводится Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства"

Ранее Всероссийский слет студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" прошел в Нижегородской области.

 

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