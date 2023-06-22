Законопроект об отмене ЕГЭ будет внесен на рассмотрение в Госдуму Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законопроект об отмене ЕГЭ будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР в парламенте Ярослава Нилова.

Согласно информации, ЕГЭ предлагается заменить госэкзаменами.

По мнению авторов законопроекта, ЕГЭ не позволяет оценить реальный уровень знаний учащихся. Например, произошло резкое снижение числа стобальников по всем трем предметам. Так, в 2022 году на 300 баллов ЕГЭ сдали 16 человек, а в 2023 только один выпускник.

Отмечается, что организация проведения ЕГЭ влечет за собой большие траты для государства, а для родителей школьников - траты на репетиторов.

В случае принятия закона, механизм перехода к новой системе экзаменов будет запущен 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что пять нижегородских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам.