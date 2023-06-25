Правительство РФ направит регионам более 7,5 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Ряд регионов, в том числе и Нижегородская область, смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Как сообщается на сайте правительства РФ, распоряжение № 1690-р о распределении на эти цели свыше 7,5 млрд рублей подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным 27 июня.

Согласно информации, речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

Предусмотренные распоряжением средства будут направлены 37 регионам в связи с дополнительной потребностью. Кроме того, финансирование поступит в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, которые уже интегрированы в российскую систему предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.