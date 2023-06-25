Мошенник выдал себя за "сотрудника Госуслуг" и обманул жительницу Навашина почти на 120 тыс. рублей Происшествия

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Мошенник выдал себя за "сотрудника Госуслуг" и обманул пожилую жительницу города Навашино на 116 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, аферист позвонил 63-летней потерпевшей и сообщил, что с ее банковского счета якобы пытаются похитить денежные средства.

Далее, злоумышленник убедил женщину, что деньги нужно срочно перевести на безопасный счет.

Выполнив все инструкции афериста по телефону, потерпевшая перевела несколькими транзакциями средства на сумму в 116 тыс. рублей. Впоследствии женщина осознала, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Сейчас злоумышленника ищут.

Ранее сообщалось, что аферист украл у пожилой жительницы Нижнего Новгорода 600 тыс. рублей.