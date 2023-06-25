Наталья Савицкая: "Отказ от пагубных привычек помогут избежать развития опасной патологии органов дыхания" Общество

Среди злокачественных новообразований вот уже более 30 лет рак легких занимает лидирующие позиции в мире, как по распространенности, так и по смертности, поэтому Минздрав России объявил неделю с 26 июня по 2 июля неделей борьбы с раком легких.

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала НИА "Нижний Новгород" о признаках заболевания и о том, как его избежать.

По словам экспертов, за последние 20 лет общая заболеваемость раком легких выросла более чем в 2 раза, при этом среди мужчин на 51%, а среди женщин на 75%. Но есть и обнадеживающая статистика – на начальной стадии рак легких хорошо поддается лечению и 80% случаев после операции наступает стойкая ремиссия, и человек излечивается.

Медики отмечают, что коварство рака легких состоит в том, что ранние его формы не имеют характерных симптомов и часто не связаны с дыхательной системой. К ним относятся:

* температура в пределах 37-38,

* слабость и усталость сразу после пробуждения,

* кожный зуд с развитием дерматита и появлением наростов на коже,

* слабость мышц и повышенная отечность,

* нарушение работы центральной нервной системы: головокружение (вплоть до обморока), нарушение координации движений или потеря чувствительности.

Эти косвенные признаки, могут присутствовать при многих заболеваниях, в том числе онкологических. Специфические симптомы – кашель с «ржавой» мокротой, одышка, кровохарканье, боль – чаще возникают при запущенной форме заболевания.

Причина многих онкологических заболеваний – мутации в ДНК. Где, когда и почему возникает поломка, ведущая к возникновению раковой опухоли, зависит от ряда причин.

Главным фактором риска рака легких является курение. По разным оценкам, с ним связано от 70 до 95% случаев заболевания. Пассивное курение является фактором риска так же, как и активное.

На втором месте по степени опасности – факторы, связанные с профессиональной деятельностью. С ними ассоциируют от 4 до 20 % случаев болезни. При вдыхании асбеста, радона или продуктов его распада, винилхлорида, хрома, продуктов обработки нефти, угля и т.д. легочная ткань получает повреждения, которые со временем могут вызывать онкологию.

Рак легких также связывают с высоким уровнем загрязнения воздуха. Оно может повышать риск онкологии на 40%.

Хронические заболевания органов дыхания также создают угрозу онкологии.

Заболевание ВИЧ увеличивает риск рака легких в два раза.

Для человека, у которого есть родственники, болевшие раком легких, риск развития опухоли повышается.

Влияние ожирения на развитие рака легких пока не установлено, но доказано, что 13 видов рака ассоциированы с ожирением.

Чтобы снизить риск развития данной онкологии существует первичная профилактика, включающая в себя простые мероприятия:

1. Не начинайте курить, старайтесь не находиться рядом с другими курильщиками.

2. Если вы курите, постарайтесь бросить.

3. При наличии фактора риска, связанного с профессией, соблюдайте технику безопасности.

4. Укрепляйте иммунитет.

5. Вовремя лечите инфекционные заболевания бронхо-легочной системы. Проходите вакцинацию для профилактики инфекций.

6. Принимайте любые лекарства и витамины только по назначению врача.

7. Питайтесь правильно, контролируйте вес, старайтесь вести здоровый образ жизни.

Вторичная профилактика рака легких – это регулярные обследования, которые нужно проходить, чтобы выявить онкологию на ранней стадии, если она появится.

Ежегодно проходить обследование необходимо:

1. Тем, кто курит.

2. Людям старше 55 лет. Особенно важно регулярно обследоваться тем, у кого есть хронические заболевания органов дыхания или хронические инфекции.

3. Работникам вредных производств.

4. Тем, кто долго живет в районах с экологически неблагоприятной обстановкой.

При профилактическом обследовании выполняют рентгенографию или компьютерную томографию легких. Своевременная диагностика, укрепление защитных сил организма, отказ от пагубных привычек помогут избежать развития опасной патологии органов дыхания.