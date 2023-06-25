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Общество

Пара белых медведей присматриваются друг к другу в зоопарке "Лимпопо": результаты экологической программы "Роснефти"

30 июня 2023 14:47  [137] Общество

10 лет исполнилось комплексной научно-экологической программе изучения российской Арктики компании "Роснефть". Желание сохранить хрупкие северные экосистемы и защитить их обитателей легло в основу проекта. Одним из наиболее уязвимых видов арктических животных считается белый медведь. Экологи прогнозируют, что популяция хищников может сократиться втрое к 2050 году. Животное занесено в Красную книгу и нуждается в защите человека. В 2013 году "Роснефть" возложила на себя непростую задачу и взяла под опеку всех белых медведей в российских зоопарках.

По инициативе компании при Институте проблем экологии и эволюции РАН создан экспертный совет по белому медведю. Совет разработал практические рекомендации для жителей Заполярья, позволяющие выбрать наиболее безопасную стратегию поведения при встрече с хищником, а также первые в мире научно обоснованные правила содержания белых медведей в зоопарках.

Сейчас на попечении "Роснефти" 33 полярных медведя в 16 зоопарках. Компания помогает с кормлением и лечением хищников, а также реализует научно-исследовательские программы, чтобы в учреждениях знали, как правильно ухаживать за дикими животными. Жизнь хищника в неволе должна быть приближена к реальным условиям, поэтому вольеры модернизируют, расширяют и отстраивают заново при участии "Роснефти".

Работы выполняют с учётом характера и особенностей каждого подопечного. Во всех 16 зоопарках страны за 10 лет обновили площадки. Только в прошлом году отремонтировали вольеры и технические помещения в четырёх зоопарках, а ещё в трёх фактически заново создали комфортные для проживания мишек территории с просторными бассейнами.

В нижегородском зоопарке "Лимпопо", где обживаются двое подопечных "Роснефти" – Николай и Умка-Аяна, тоже пришлось хорошо подумать над благоустройством. Историю Умки знает вся страна, ведь маленькому медвежонку с непростой судьбой выбирали имя сами россияне. Животному дали двойную кличку: первую её часть позаимствовали у главного героя любимого всеми советского мультфильма, а вторую связали с родиной медвежонка – с якутского языка слово "Айан" переводится как "дальняя дорога".

Осиротевшего детёныша, который ушёл от родного дома на сотни километров, в сентябре 2017 года нашли рыбаки Среднеколымского улуса Якутии. Животное не выжило бы без помощи людей. Согласовав все процедуры с профильными ведомствами, специалисты привезли ослабленного хищника в Московский зоопарк. Два года восстановления и наблюдений, и Умка переехала в зоопарк Нижнего Новгорода.

Николая нашли годом ранее на Чукотке при схожих обстоятельствах. Как и Умку, медведя оставили в Московском зоопитомнике, чтобы он мог набраться сил. Затем самца перевезли в Нижний Новгород, чтобы познакомить с Умкой-Аяной.

Специалистам зоопарка и "Роснефти" пришлось потрудиться над созданием хороших условий: пол выстлали морской галькой и речным песком, а все стены, кроме южной, заменили на решётчатые ограждения, чтобы в вольере Николая было больше света и воздуха. Благодаря этому решению мишка может постоянно наблюдать за самкой. И посетителям открывается хороший обзор на грациозных животных.

Стена с южной стороны создаёт тень, чтобы косолапому было где спрятаться от солнца, а бассейн 3-метровой глубины позволяет хищнику поддерживать мышцы в тонусе.

Белый медведь – это биоиндикатор российской Арктики. Совместно с ведущими профильными институтами страны "Роснефть" наблюдает за популяциями медведей и других заполярных животных, по благополучию которых можно судить о состоянии Арктического региона в целом.

Понять лучше природу Крайнего Севера и её хрупкую экосистему позволили масштабные исследования Арктики. За 10 лет "Роснефть" совместно с учёными провела свыше 40 экспедиций по изучению акваторий северных морей.

Как лидер отрасли и "зелёной" повестки в России "Роснефть" выступает за ответственное недропользование. Учёные помогают компании разрабатывать эффективные инструменты для сохранения экосистем региона. Госкорпорация продолжит изучение Арктического региона и реализацию масштабных экологических проектов.

Фото: пресс-служба ПАО "НК "Роснефть"

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Теги:
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