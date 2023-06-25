Активисты "Волгаэнерго" передали корм и лекарства для животных фонда "Сострадание НН" Общество

Сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) оказали помощь нижегородскому приюту животных "Сострадание НН". Активисты передали необходимые корма и лекарства, поводки и покрывала, наполнители и игрушки – все то, что необходимо бездомным животным.

"Акция состоялась в рамках нового благотворительного проекта компании "Четвероногий друг". Она получила огромный отклик в сердцах наших сотрудников. В течение месяца все желающие могли внести свой посильный вклад в это доброе дело. И хочу сказать, что таких людей у нас оказалось немало! Выражаю огромную благодарность всем, кто остался неравнодушным и принял участие в этой акции", - сказал председатель Рабочего Совета ГК "Волгаэнерго" Дамир Адиятуллин.

Напомним, что Фонд "Сострадание НН" имеет приют на 200 собак и 50 кошек. Деятельность организации направлена на помощь бездомным животным в Нижнем Новгороде. Приют начал свою работу семь лет назад и за это время его сотрудники помогли найти хозяев уже более 5 тысячам домашних животных.

Активисты "Волгаэнерго" намерены провести акцию и в следующем году и сделать ее традиционной.