Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2023 17:07  [9] Сотрудники "Автобана" выполняют работы на 6 этапе трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань"
30 июня 2023 16:26  [87] Ремонтные работы на территории Щёлоковского хутора выполнены более чем на 50%
30 июня 2023 15:51  [107] Волжскую набережную перекрыли на два дня из-за коммунального ремонта
30 июня 2023 15:35  [116] Активисты "Волгаэнерго" передали корм и лекарства для животных фонда "Сострадание НН"
30 июня 2023 15:23  [146] Олег Соколов назначен руководителем УМВД России по Нижнему Новгороду
30 июня 2023 14:47  [256] Пара белых медведей присматриваются друг к другу в зоопарке "Лимпопо": результаты экологической программы "Роснефти"
30 июня 2023 13:42  [151] Участники СВО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы
30 июня 2023 13:18  [230] Нижегородская область отремонтирует более 11 км дорог в донецком Зугрэсе
30 июня 2023 12:53  [168] Жители Нижнего Новгорода смогут оставить отзыв о детских садах
30 июня 2023 12:23  [199] Каждый пятый исследованный клещ в Нижегородской области инфицирован боррелиозом
Общество

Активисты "Волгаэнерго" передали корм и лекарства для животных фонда "Сострадание НН"

30 июня 2023 15:35  [116] Общество

Сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) оказали помощь нижегородскому приюту животных "Сострадание НН". Активисты передали необходимые корма и лекарства, поводки и покрывала, наполнители и игрушки – все то, что необходимо бездомным животным.

"Акция состоялась в рамках нового благотворительного проекта компании "Четвероногий друг". Она получила огромный отклик в сердцах наших сотрудников. В течение месяца все желающие могли внести свой посильный вклад в это доброе дело. И хочу сказать, что таких людей у нас оказалось немало! Выражаю огромную благодарность всем, кто остался неравнодушным и принял участие в этой акции", - сказал председатель Рабочего Совета ГК "Волгаэнерго" Дамир Адиятуллин.

Напомним, что Фонд "Сострадание НН" имеет приют на 200 собак и 50 кошек. Деятельность организации направлена на помощь бездомным животным в Нижнем Новгороде. Приют начал свою работу семь лет назад и за это время его сотрудники помогли найти хозяев уже более 5 тысячам домашних животных.

Активисты "Волгаэнерго" намерены провести акцию и в следующем году и сделать ее традиционной.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph