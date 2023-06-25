Новый офис Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" открывается в Кстово

Офис Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" в городе Кстово с 3 июля 2023 г будет работать в новом помещении по адресу бульвар Нефтепереработчиков, д. 19, пом.1.
В новом офисе организовано шесть окон приема клиентов – физических и юридических лиц. Таким образом, получить консультацию по начислениям по квитанциям, подать документы на открытие лицевого счета, оплатить коммунальные услуги, распечатать квитанцию, подписаться на Личный кабинет смогут до 300 человек в день.
Для удобства клиента изменен график работы офиса:
Понедельник – четверг с 8.00 до 18.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Суббота - воскресенье – выходной.
Компания напоминает, что для удобства клиентов круглосуточно и без выходных работают дистанционные сервисы компании. На сайте novgorod.esplus.ru в Личном кабинете или через сервис "Оплата без регистрации" всегда есть возможность оплатить квитанции без комиссии, передать показания счетчиков, задать вопрос специалисту компании, направить документы.
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