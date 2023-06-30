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Общество

Глеб Никитин: "На нижегородской земле к речникам всегда было особое отношение"

02 июля 2023 08:55  [102] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём работников морского и речного флота.

"На нижегородской земле к речникам всегда было особое отношение. Реки кормили целые города и села, по водным артериям проходили важнейшие торговые пути. Романтика судоходства манила людей, начиная с самого раннего возраста. Сегодня моряки и речники все так же пользуются заслуженным уважением. Эта профессия требует постоянного развития, применения новых технологий. При этом, как и столетия назад, работа на воде позволяет научиться быстро принимать решения, работать в команде, сохранять хладнокровие в любых ситуациях.

В Нижегородской области работают очень сильные профильные образовательные учреждения - Речное училище и Университет водного транспорта. Богатые традиции сочетаются здесь с современными образовательными методиками, а выпускников знают и ценят во всех уголках нашей страны. В регионе действуют крупные транспортные компании, специализирующиеся на водных перевозках, где работают талантливые и преданные своему делу люди.

Президент России Владимир Путин поставил задачу по развитию отечественного судоходства. Для ее выполнения в нашем регионе работа ведется сразу по нескольким направлениям. Мы возрождаем флот на подводных крыльях. Такие суда стали одним из символов промышленного развития страны в XX веке. Сегодня на воду спускают инновационные суда. Реализуются проекты, призванные сделать Волгу более доступной для судоходства. Создается необходимая  инфраструктура. Все больше жителей страны выбирают для себя отдых на воде.

Ведущую роль в возрождении и развитии судоходства играете именно вы. От вашего опыта, навыков, энтузиазма зависит будущее целой отрасли! Огромную благодарность сегодня выражаю ветеранам, заложившим основу для движения вперед.

Всем, чья судьба связана с судоходством, желаю семь футов под килем! Здоровья и удачи вам и вашим близким! С праздником!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин Судоходство
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