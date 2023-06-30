Память павших в Афганистане и Чечне нижегородцах почтили на митинге в парке "Швейцария" Общество

Память павших в Афганистане и Чечне нижегородцах почтили на митинге в парке Швейцария

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Память павших в Афганистане и Чечне нижегородцах почтили на митинге в парке "Швейцария". Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мероприятие приурочено ко Дню ветеранов боевых действий, который ежегодно отмечается в стране 1 июля.

У мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" собрались представители органов власти и региональных ветеранских организаций, участники боевых действий и родственники погибших воинов. Со стороны правительства Нижегородской области к мероприятию присоединился заместитель губернатора Петр Банников.

Гости возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память всех нижегородцев, павших в боях, в том числе участников специальной военной операции.

"Несмотря на то, что День ветеранов боевых действий – пока еще неофициальный праздник, каждый ветеран вооруженных конфликтов, каждый участник специальной военной операции знает, что мы вместе. Оказывать помощь всем участникам боевых действий и во всем их поддерживать – принципиальная позиция нашего губернатора", – отметил Петр Банников.

Организатором митинга выступила Нижегородская областная организация "Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций" при поддержке Дома народного единства и нижегородского филиала госфонда "Защитники Отечества".

"Для ветеранов боевых действий 1 июля – особенный день. Мы отдаем дань памяти боевым товарищам, которые воевали в Афганистане, в Чечне. Тем, кто не вернулся со спецоперации. Мы встречаемся с теми, кто выполнил свой воинский долг и вернулся к мирной жизни. Участников всех вооруженных конфликтов и военных операций объединяет одно – любовь к своей стране и защита ее интересов", – подчеркнул председатель правления Нижегородской областной организации "Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Валерий Бирюков.

"Сегодня мы чтим всех, кто защищал интересы России в ходе вооруженных конфликтов. И тех, кого нет в живых, и тех, кто живет рядом с нами. Мы помним наших героев, они живы в нашей памяти, в истории России. И мы сохраним эту память для будущих поколений", – отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий, продолжатся в нижегородском парке Победы. Участники митинга отправились туда автоколонной с флагами.