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Общество

Владимир Солдатенков: "Проект благоустройства дворовых территорий необходимо наращивать и поддерживать на всех уровнях"

03 июля 2023 17:28  [81] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Программа ремонта дворовых территорий крайне актуальна и востребована жителями, отметил в рамках рабочего объезда Автозаводского района Нижнего Новгорода региональный координатор проекта "Городская среда" партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Вместе с представителями районной администрации, домоуправляющей компании, подрядной организации и жителями "партийный десант" оценил ход благоустройства придомовых территорий на улице Мончегорской.

У домов №№30, 31 и 34 в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилья и городская среда" ведутся масштабные работы. На территории более 3 000 кв. м подрядчики полностью демонтировали старое асфальтовое покрытие на дворовых проездах и тротуарах, уложили новый асфальт, установили бордюрный камень, лавки, урны, обустроили парковочные карманы.

Как рассказал исполнительный директор ООО "Жилсервис №25" Анатолий Захаров, благоустройство дворов ведется комплексно. 

"В настоящее время домоуправляющая компания приступила к ремонту входных групп  в подъездах указанных домов, установке новых контейнерных площадок для сбора ТБО с заменой контейнеров и спецплощадок для сбора крупногабаритных отходов. Также ранее были выполнены работы по ремонту  отмосток, накопительных колодцев в целях предотвращения подтоплений территорий. Одновременно ведутся работы по окраске заборов, МАФ и планировке газонов", - пояснил он.

Стоимость работ по благоустройству этих придомовых территорий составляет почти 13 млн рублей.

Все работы выполняются с учетом мнения жителей и при их участии, решения о тех или иных работах принимаются на общем собрании.  

"Капитальный ремонт на проездах не проводился со дня застройки домов, ямы латали, но результат был ненадолго, жильцы все время жаловались на это. И вот наш двор включили в программу. Теперь мы очень довольны: и мамы с колясками могут проехать, и дети на велосипедах, перед подъездами все отремонтировали, и для машин сделали хорошую дорогу и парковки есть", - поделилась Зоя Сорокина, жительница дома №30 по ул. Мончегорской.

В планах у жителей дальнейшее благоустройство двора. На следующий год они планируют принять участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" и обновить старую хоккейную коробку.  

По итогам объезда Владимир Солдатенков отметил, что проекты по благоустройству находят живой отклик у жителей, и программу по ремонту дворовых территорий необходимо наращивать и поддерживать на всех уровнях.

Координатор партпроекта напомнил, что в 2022 году дополнительно на эти цели из областного бюджета было выделено 250 млн рублей, а в этом году – 280 млн.

"Дворовые территории – это особенно важная часть городской среды для жителей. Они здесь проводят время, отдыхают, занимаются спортом, дети играют. И программа по ремонту дворов необходима, и люди постоянно обращаются с вопросами благоустройства придомовых территорий. Сейчас идет обсуждение реализации стратегии развития Нижегородской области за прошлую пятилетку, и готовятся предложения и инициативы на следующий период. И уверен, что тема ремонта дворов будет озвучена на всех стратегических сессиях, которые проходят в муниципалитетах. Считаю, что обязательно этот вопрос надо транслировать на федеральный уровень, поскольку осилить одним региональным бюджетом, тем более муниципальным бюджетом, эту программу сложно. Серьезная поддержка федерального ресурса позволит нам нарастить объемы работ и сделать жизнь людей намного комфортней и безопасней", - уверен Владимир Солдатенков.

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – проект "Городская среда" партии "Единая Россия". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей.

Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле партийного проекта "Городская среда". Это один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.

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Теги:
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