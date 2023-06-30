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Спорт

Чемпион мира по самбо Николай Баранов скончался на 71 году жизни

04 июля 2023 12:02  [95] Спорт

В Кстове на 71 году жизни скончался легендарный нижегородский спортсмен, титулованный самбист Николай Владимирович Баранов.

Он дважды становился чемпионом мира (в 1979 и 1983 годах), был серебряным призёром ЧМ (1981), дважды одерживал победу на чемпионате Европы (1982, 1984), трижды одерживал победы на чемпионате Советского Союза (1979, 1981, 1983). Обладатель кубка мира (1980), обладатель кубка СССР (1982), двукратный победитель спартакиады народов СССР.

Как сообщили в кстовской Спортивной школе олимпийского резерва по самбо, Николай Владимирович был единственным нижегородским самбистом, который удостоен двух почётных титулов: Заслуженный мастер спорта СССР и Заслуженный тренер России.

"Больше нижегородская земля не воспитывала таких людей, в мире нижегородского самбо это остается абсолютным рекордом", - отметили в пресс-службе образовательного учреждения.

С 1984 по 1995 годы Николай Владимирович работал тренером школы самбо города Кстово. С 1996 по 2001 годы возглавлял ООО "Спорт-фонд". До настоящего времени был директором ООО "Спорт-плюс".

За свою тренерскую карьеру он воспитал трёх чемпионов мира (Николай Игрушкин, Александр Дунаев, Алексей Галкин), двух заслуженных мастеров спорта (Александр Дунаев и Николай Игрушкин), трёх мастеров спорта международного класса (Алексей Галкин, Василий Зотов, Николай Данилов), а также плеяду мастеров спорта СССР и России (Александр Фадеев, Сергей Лярский, Виталий Кириеев, Олег Тактаров, Сергей Борисевич, Руслан Гаражаев).

"До последнего дня не покидал стены любимой школы, всегда с удовольствием помогал молодым спортсменам и их тренерам, учил их соревноваться, передавал навыки организации тренировок, активно участвовал в воспитании внука", - добавили представители спорт-школы.

Прощание с Николаем Владимировичем состоится в среду 5 июля в 11:00 в стенах "Военно-ритуальной компании" (ул. Талалушкина, 8).

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и близким покойного. 

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Теги:
Некролог Самбо
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