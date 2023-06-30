Туристический ретропоезд начал курсировать в Нижнем Новгороде по выходным Культура и отдых

Фото: пресс-служба ГЖД

Туристический ретропоезд начал курсировать в Нижнем Новгороде по выходным. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, состав ведет за собой паровоз П-36, который производился с 1953 по 1956 гг.

Паровоз длинной почти 30 метров может развивать скорость до 125 км/ч. В состав поезда входят новые комфортабельные вагоны.

Состав будет курсировать по выходным дням от Московского вокзала до проспекта Гагарина. Также он будет останавливаться на станциях Нижний Новгород-Сортировочный, Петряевка, Стригино, Окская, Кудьма, Окский Берег, Ройка, Большая Ельня, Анкудиновка.

Отмечается, что стоимость проезда на ретропоезде соответствует стоимости проезда в пригородных поездах, курсирующих в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что рейсы на ретропоезде между Нижним Новгородом и Арзамасом могут стать регулярными.