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Туристический ретропоезд начал курсировать в Нижнем Новгороде по выходным. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, состав ведет за собой паровоз П-36, который производился с 1953 по 1956 гг.
Паровоз длинной почти 30 метров может развивать скорость до 125 км/ч. В состав поезда входят новые комфортабельные вагоны.
Состав будет курсировать по выходным дням от Московского вокзала до проспекта Гагарина. Также он будет останавливаться на станциях Нижний Новгород-Сортировочный, Петряевка, Стригино, Окская, Кудьма, Окский Берег, Ройка, Большая Ельня, Анкудиновка.
Отмечается, что стоимость проезда на ретропоезде соответствует стоимости проезда в пригородных поездах, курсирующих в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что рейсы на ретропоезде между Нижним Новгородом и Арзамасом могут стать регулярными.
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