Юные баскетболисты из Харцызска приняли участие в турнире по баскетболу на Кубок губернатора Нижегородской области Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Команда баскетболистов из города Харцызска Донецкой народной республики приняла участие в детском турнире по баскетболу на Кубок губернатора Нижегородской области. С инициативой о проведении товарищеского матча выступило региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России".

Также за Кубок боролись команды "Нижегородская область-2010", спортивной школы олимпийского резерва №7 Нижнего Новгорода и "Арена" из города Семенова.

Турнир проходил на площадке ФОКа "Мещерский" в Нижнем Новгороде. Во время соревнований использовалась система, согласно которой спортсмены играют между собой в круг, а победителем становится команда, набравшая большее количество очков по итогам всех матчей. В результате места распределились следующим образом: первое место заняла команда Нижегородской области, второе – СШОР №7, бронза – у ребят из Харцызска.

Призы и дипломы командам вручили региональный координатор партпроекта "Детский спорт" Владимир Поддымников и министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

"Были очень рады принять юных баскетболистов из Харцызска на нижегородской земле. Команда показала отличный уровень подготовки и ярое стремление к победе. Третье место - прекрасный результат! Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом - верить в свои силы и совершенствовать спортивное мастерство! До новых встреч!" - сказал Александр Кононов.

В память о турнире и поездке в Нижний Новгород от регионального отделения "Единой России" юным спортсменам из Донбасса вручили подарки – рюкзаки и новую спортивную форму, похожую на форму игроков нижегородской команды БК "Пари НН".

"Спорт всегда объединяет людей, помогает двигаться вперед и добиваться поставленных целей. И это здорово, что вы занимаетесь спортом, приехали к нам на турнир. Надеюсь, что эта поездка принесла вам радостные впечатления, зарядила позитивом и подарила новых друзей. От всей души желаю вам ярких побед и больших достижений и в спорте, и в жизни, мира и крепкого здоровья!" - пожелал молодым игрокам руководитель исполкома и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения партии Алексей Антонов на встрече, которая прошла в Штабе общественной поддержки.

Также для ребят из ДНР провели тренировку с именитыми нижегородскими спортсменами и организовали экскурсию по знаковым местам Нижнего Новгорода.

"Идея поездки ребят в Нижний Новгород и их участие в турнире зародилась во время гуманитарной миссии нижегородских молодогвардейцев в ДНР. Это тот случай, когда именно спорт объединяет молодежь и открывает путь в будущее, наполненное безграничными возможностями. Будем и дальше помогать и поддерживать этих ребят", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, в середине мая прошлого года Нижегородская область взяла шефство над Харцызском – городом областного значения в центральной части Донецкой народной республики. Регион и Харцызск сотрудничают в реализации проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, взаимодействия в сферах поддержки малого и среднего бизнеса, образования, здравоохранения, социальной отрасли, спорта, молодежной политики и ряда других.