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Общество

Спортивно-семейный фестиваль "Огонь и Вода" от Теплоэнерго и Водоканала пройдёт в Нижнем Новгороде 8 июля

05 июля 2023 12:58  [57] Общество

В Нижнем Новгороде на пляже Гребного канала 8 июля пройдёт спортивно-семейный фестиваль "Огонь и Вода". Его организуют крупнейшие ресурсоснабжающие предприятия Нижнего Новгорода – АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал".

Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Как отметили организаторы, главная цель мероприятия - сделать популярным здоровый образ жизни и активный отдых.

Нижегородцев и гостей города ждут с 10:00 в Зоне пляжных видов спорта, напротив Парка Победы.

Для участников фестиваля будут представлены разнообразные спортивные активности – от пляжного волейбола и бадминтона до силового экстрима. Также гостей ждут розыгрыши призов, музыка, танцы - и отличное настроение.

Для детей проведут танцевальные и спортивные эстафеты, квесты, мастер-классы, а также пенную дискотеку.

В 14:00 на главной сцене мероприятия стартует концертная программа.

Вход на мероприятие – свободный.

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Теги:
Праздники Развлечения Фестиваль
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