Общественные обсуждения по "Воднику" стартовали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начались общественные обсуждения проекта изменений в Правила землепользования и застройки, необходимых для реконструкции стадиона "Водник". Соответствующая информация опубликована на сайте муниципалитета.
Инициатором выступил областной минград. Ведомство предлагает отразить на карте градостроительного зонирования участок, в границах которого планируется реализовать проект комплексного развития территории.
Общественные обсуждения продлятся до 27 марта.
Жители могут направить свои предложения и замечания через систему ГИСОГД Нижегородской области, отправить письмо в районную администрацию или оставить мнение в журнале на экспозиции по адресу улица Пискунова, 15.
Стадион "Водник" признали аварийным. Доступ на его территорию закрыт в целях безопасности.
Проект реконструкции стадиона оценивается минимум в 2 млрд рублей. Задумано строительство 11 тысяч кв. метров спортивных объектов, ориентированных на детско-юношеский спорт. Они будут бесплатными для горожан.
