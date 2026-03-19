Последние новости рубрики Общество
19 марта 2026 18:18
Нижегородцам стала доступна бесплатная пересадка роговицы глаза
19 марта 2026 18:00
Резервисты "БАРС-НН": "Опыт, полученный на сборах, помогает решению задач на основной работе"
19 марта 2026 17:54
Станкевич: "Регионы получат действенный механизм для наведения порядка на контейнерных площадках"
19 марта 2026 17:50
Общественные обсуждения по "Воднику" стартовали в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 17:26
Евгений Люлин отметил, что нижегородцы уже оценили комфорт и скорость обновленных трамваев
19 марта 2026 17:20
Нижний Новгород направит 2 млрд рублей на детей и ветеранов
19 марта 2026 17:03
Нижегородцы высадят более 400 тысяч деревьев в память о героях
19 марта 2026 16:49
Трое мужчин провалились под лед в районе Чкаловской лестницы
19 марта 2026 16:39
Нижегородцы могут подать заявки на участие в шестом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ
19 марта 2026 16:33
Прямая телефонная линия по профориентации и обучению пройдет в Нижегородской области
Общественные обсуждения по Воднику стартовали в Нижнем Новгороде

Фото: Полина Зубова

В Нижнем Новгороде начались общественные обсуждения проекта изменений в Правила землепользования и застройки, необходимых для реконструкции стадиона "Водник". Соответствующая информация опубликована на сайте муниципалитета.

Инициатором выступил областной минград. Ведомство предлагает отразить на карте градостроительного зонирования участок, в границах которого планируется реализовать проект комплексного развития территории.

Общественные обсуждения продлятся до 27 марта.

Жители могут направить свои предложения и замечания через систему ГИСОГД Нижегородской области, отправить письмо в районную администрацию или оставить мнение в журнале на экспозиции по адресу улица Пискунова, 15.

Стадион "Водник" признали аварийным. Доступ на его территорию закрыт в целях безопасности. 

Проект реконструкции стадиона оценивается минимум в 2 млрд рублей. Задумано строительство 11 тысяч кв. метров спортивных объектов, ориентированных на детско-юношеский спорт. Они будут бесплатными для горожан.

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
