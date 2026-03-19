Резервисты "БАРС-НН": "Опыт, полученный на сборах, помогает решению задач на основной работе" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Региональные защитники первых групп мобилизационного резерва «БАРС-НН», прошедшие специальные сборы и завершившие боевые дежурства, вернулись к своей основной работе. На оборону важных энергетических и промышленных объектов Нижегородской области заступила новая смена. За время подготовки на полигоне и охраны предприятий резервисты не только обеспечили дополнительную защиту инфраструктуры региона от БПЛА, но и повысили свои профессиональные компетенции.

Резервист с позывным «Джамбо» продолжил работу в своей организации в должности заместителя руководителя подразделения по развитию систем управления и связи. Его профессиональная деятельность связана с обеспечением комплексной безопасности жителей города. Он отметил, что «БАРС-НН» помог ему усовершенствовать управленческие и коммуникативные навыки, улучшить взаимодействие с коллегами и более эффективно справляться с задачами на гражданском поприще.

«В «БАРС-НН» я был командиром огневой группы, где было важно максимально оперативно организовать работу. После специальных сборов продолжаю на «гражданке» заниматься развитием и модернизацией систем видеонаблюдения и оповещения населения. Опыт, полученный в мобилизационном резерве, помогает эффективным коммуникациям с сотрудниками и жителями, решению многих задач на основной работе. Работа ответственная и важная, но я офицер запаса, и мой долг – при необходимости защищать Родину с оружием в руках», - рассказал «Джамбо».

Нижегородец с позывным «Ленин» приступил к работе через два дня после сборов. Он водитель, занимается транспортировкой грузов.

«В составе мобильной огневой группы я был водителем. На дорогах и в обычной жизни разные ситуации случаются, но, когда ты по тревоге должен оперативно выдвинуться на боевые посты, ответственность гораздо выше – важно успеть предотвратить атаки беспилотников. На основном месте работы коллеги встретили с радостью и сказали, что гордятся мной. И я рад, что могу помочь своему предприятию и коллективу», - поделился он.

В целом резервисты отметили, что пребывание в резерве обогатило их новыми знаниями и опытом, которые уже нашли применение на основной работе.

Напомним, служба в составе «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области.

Набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.

На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.

Кроме того, указом губернатора Глеба Никитина для нижегородцев, пребывающих в мобилизационном резерве «БАРС-НН», и членов их семей установлены дополнительные меры поддержки. Для детей — бесплатные детский сад, питание в школе, спортивные секции и группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории Нижегородской области. Предусмотрено приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом.

Всей семье резервиста обеспечена внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на текущий год.

Для получения консультации и оформления указанных мер поддержки можно обратиться в управление социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства в зависимости от направленности необходимой меры поддержки.

Подробная информация о вступлении в «БАРС-НН» — в Telegram-канале: https://t.me/bars_nobl, в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club233825182, на сайте: bars-nn.nobl.ru, по телефону: 8-800-10-17-017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.