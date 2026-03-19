Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Резервисты БАРС-НН: Опыт, полученный на сборах, помогает решению задач на основной работе

Фото: Дмитрий Музыка

Региональные защитники первых групп мобилизационного резерва «БАРС-НН», прошедшие специальные сборы и завершившие боевые дежурства, вернулись к своей основной работе. На оборону важных энергетических и промышленных объектов Нижегородской области заступила новая смена. За время подготовки на полигоне и охраны предприятий резервисты не только обеспечили дополнительную защиту инфраструктуры региона от БПЛА, но и повысили свои профессиональные компетенции.

Резервист с позывным «Джамбо» продолжил работу в своей организации в должности заместителя руководителя подразделения по развитию систем управления и связи. Его профессиональная деятельность связана с обеспечением комплексной безопасности жителей города. Он отметил, что «БАРС-НН» помог ему усовершенствовать управленческие и коммуникативные навыки, улучшить взаимодействие с коллегами и более эффективно справляться с задачами на гражданском поприще.

«В «БАРС-НН» я был командиром огневой группы, где было важно максимально оперативно организовать работу. После специальных сборов продолжаю на «гражданке» заниматься развитием и модернизацией систем видеонаблюдения и оповещения населения. Опыт, полученный в мобилизационном резерве, помогает эффективным коммуникациям с сотрудниками и жителями, решению многих задач на основной работе. Работа ответственная и важная, но я офицер запаса, и мой долг – при необходимости защищать Родину с оружием в руках», - рассказал «Джамбо».

Нижегородец с позывным «Ленин» приступил к работе через два дня после сборов. Он водитель, занимается транспортировкой грузов.

«В составе мобильной огневой группы я был водителем. На дорогах и в обычной жизни разные ситуации случаются, но, когда ты по тревоге должен оперативно выдвинуться на боевые посты, ответственность гораздо выше – важно успеть предотвратить атаки беспилотников. На основном месте работы коллеги встретили с радостью и сказали, что гордятся мной. И я рад, что могу помочь своему предприятию и коллективу», - поделился он.

В целом резервисты отметили, что пребывание в резерве обогатило их новыми знаниями и опытом, которые уже нашли применение на основной работе.  

Напомним, служба в составе «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области.

Набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.

На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.

Кроме того, указом губернатора Глеба Никитина для нижегородцев, пребывающих в мобилизационном резерве «БАРС-НН», и членов их семей установлены дополнительные меры поддержки. Для детей — бесплатные детский сад, питание в школе, спортивные секции и группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории Нижегородской области. Предусмотрено приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом.

Всей семье резервиста обеспечена внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на текущий год.

Для получения консультации и оформления указанных мер поддержки можно обратиться в управление социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства в зависимости от направленности необходимой меры поддержки.

Подробная информация о вступлении в «БАРС-НН» — в Telegram-канале: https://t.me/bars_nobl, в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club233825182, на сайте: bars-nn.nobl.ru, по телефону: 8-800-10-17-017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БАРС-НН
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных