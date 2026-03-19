  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
19 марта 2026 17:26 Общество
Евгений Люлин отметил, что нижегородцы уже оценили комфорт и скорость обновленных трамваев

Фото: пресс-служба ЗСНО

19 марта в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили ход реализации концессионного соглашения по модернизации инфраструктуры наземного электрического транспорта общего пользования на территории Нижнего Новгорода. Председатель регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что за последнее время в областном центре проведен большой объем работ.

Как рассказал на заседании комитета директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский, работы в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2022 году, охватывают 100% трамвайной инфраструктуры города и предполагают полное обновление путей, тяговых подстанций, депо и подвижного состава.

На сегодняшний день реконструировано 105,55 км трамвайных линий в однопутном исчислении из запланированных 149,3 км. Модернизировано 6 из 15 тяговых подстанций, ведутся работы в депо № 2 на улице Народной. Поставлено 147 новых трамваев, из них 144 вагона большого класса и 3 – особо большого класса. Сборка вагонов локализована в Нижегородской области на площадке в Ворсме (совместное предприятие «Нижэкотранс»), трамваи получили название «МиНиН» и вышли на линию в феврале 2023 года.

Запущенный в июне 2024 года маршрут № 5 «Улица Кулибина – Мыза» уже показал рост пассажиропотока на 32% (с 6,95 до 9,15 тысячи пассажиров) и увеличение скорости движения на 64% (с 11 до 18 км/ч).

«Самое главное, что все трамвайные пути в Нижнем Новгороде будут обновлены. Сейчас мы говорим уже о наращивании пассажиропотока на введённых участках: по ряду маршрутов он не просто вернулся на прежний уровень, но и вырос. Это значит, что люди видят преимущества – скорость, комфорт, отсутствие вибраций. Правительство области, минтранс и концессионер работают успешно. Особенно это заметно в сравнении с другими регионами. У нас сейчас работает единый подрядчик, механизмы отлажены», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Основные работы по перекладке путей будут завершены в текущем году. В этом году предстоят работы на сложных участках. Перекрёсток улицы Ванеева будут делать в два-три этапа, чтобы минимизировать неудобства. В планах – приурочить основные работы к майским праздникам. Ещё один напряжённый момент – улица Чкалова в районе Канавинского универмага, там узкий проезд, большая нагрузка от транспорта к торговым центрам. Эти вопросы профильный комитет возьмет на особый контроль.

Общая стоимость капитальных затрат по концессии составляет 50,4 млрд рублей. На текущий момент освоено 29 млрд рублей.

В 2026 году планируется завершить все работы по верхнему строению пути в нагорной и заречной частях города, за исключением разворотного кольца на проспекте Молодёжном, которое перенесено на 2027 год в связи с реконструкцией депо.

В перспективе – развитие трамвайной сети в Сормовском и Приокском районах, включая линии в направлении «Мыза – Щербинки», Ольгино – Новинки и жилого комплекса «Окский берег». Общая протяжённость новых линий составит 47,8 км. Это позволит увеличить связанность территорий и пассажиропоток трамвайной сети с 48,9 млн до 62,1 млн человек в год.

«Мы внимательно следим за ситуацией. После зимы, с оттаиванием грунта, важно оценить состояние новых путей. По центру и участкам с литым асфальтом замечаний нет, но локальные просадки, например, на автозаводских линиях, подрядчик в рамках гарантийных обязательств уже устраняет. Гарантия на верхнее строение пути – 8 лет, и мы будем жёстко контролировать её исполнение. С недобросовестным подрядчиком, который сорвал сроки, контракт расторгнут, все объёмы переданы компании «Форт», хорошо зарекомендовавшей себя в нагорной части. Также договорились, что до конца марта будет утверждён детальный график производства работ с точностью до недели, чтобы депутаты могли информировать жителей и оперативно реагировать на сложности с дорожным движением», – рассказал председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Депутаты продолжат мониторинг реализации концессии и взаимодействие с жителями по вопросам временных неудобств при проведении работ.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных