Евгений Люлин отметил, что нижегородцы уже оценили комфорт и скорость обновленных трамваев Общество

19 марта в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили ход реализации концессионного соглашения по модернизации инфраструктуры наземного электрического транспорта общего пользования на территории Нижнего Новгорода. Председатель регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что за последнее время в областном центре проведен большой объем работ.

Как рассказал на заседании комитета директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский, работы в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2022 году, охватывают 100% трамвайной инфраструктуры города и предполагают полное обновление путей, тяговых подстанций, депо и подвижного состава.

На сегодняшний день реконструировано 105,55 км трамвайных линий в однопутном исчислении из запланированных 149,3 км. Модернизировано 6 из 15 тяговых подстанций, ведутся работы в депо № 2 на улице Народной. Поставлено 147 новых трамваев, из них 144 вагона большого класса и 3 – особо большого класса. Сборка вагонов локализована в Нижегородской области на площадке в Ворсме (совместное предприятие «Нижэкотранс»), трамваи получили название «МиНиН» и вышли на линию в феврале 2023 года.

Запущенный в июне 2024 года маршрут № 5 «Улица Кулибина – Мыза» уже показал рост пассажиропотока на 32% (с 6,95 до 9,15 тысячи пассажиров) и увеличение скорости движения на 64% (с 11 до 18 км/ч).

«Самое главное, что все трамвайные пути в Нижнем Новгороде будут обновлены. Сейчас мы говорим уже о наращивании пассажиропотока на введённых участках: по ряду маршрутов он не просто вернулся на прежний уровень, но и вырос. Это значит, что люди видят преимущества – скорость, комфорт, отсутствие вибраций. Правительство области, минтранс и концессионер работают успешно. Особенно это заметно в сравнении с другими регионами. У нас сейчас работает единый подрядчик, механизмы отлажены», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Основные работы по перекладке путей будут завершены в текущем году. В этом году предстоят работы на сложных участках. Перекрёсток улицы Ванеева будут делать в два-три этапа, чтобы минимизировать неудобства. В планах – приурочить основные работы к майским праздникам. Ещё один напряжённый момент – улица Чкалова в районе Канавинского универмага, там узкий проезд, большая нагрузка от транспорта к торговым центрам. Эти вопросы профильный комитет возьмет на особый контроль.

Общая стоимость капитальных затрат по концессии составляет 50,4 млрд рублей. На текущий момент освоено 29 млрд рублей.

В 2026 году планируется завершить все работы по верхнему строению пути в нагорной и заречной частях города, за исключением разворотного кольца на проспекте Молодёжном, которое перенесено на 2027 год в связи с реконструкцией депо.

В перспективе – развитие трамвайной сети в Сормовском и Приокском районах, включая линии в направлении «Мыза – Щербинки», Ольгино – Новинки и жилого комплекса «Окский берег». Общая протяжённость новых линий составит 47,8 км. Это позволит увеличить связанность территорий и пассажиропоток трамвайной сети с 48,9 млн до 62,1 млн человек в год.

«Мы внимательно следим за ситуацией. После зимы, с оттаиванием грунта, важно оценить состояние новых путей. По центру и участкам с литым асфальтом замечаний нет, но локальные просадки, например, на автозаводских линиях, подрядчик в рамках гарантийных обязательств уже устраняет. Гарантия на верхнее строение пути – 8 лет, и мы будем жёстко контролировать её исполнение. С недобросовестным подрядчиком, который сорвал сроки, контракт расторгнут, все объёмы переданы компании «Форт», хорошо зарекомендовавшей себя в нагорной части. Также договорились, что до конца марта будет утверждён детальный график производства работ с точностью до недели, чтобы депутаты могли информировать жителей и оперативно реагировать на сложности с дорожным движением», – рассказал председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Депутаты продолжат мониторинг реализации концессии и взаимодействие с жителями по вопросам временных неудобств при проведении работ.