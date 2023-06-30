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Спорт

Два игрока ФК "Пари Нижний Новгород" претендуют на звание лучшего голкипера сезона 2022-2023

05 июля 2023 15:35  [87] Спорт
Артур Нигматуллин

Артур Нигматуллин

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Два игрока ФК "Пари Нижний Новгород" претендуют на звание лучшего голкипера сезона 2022-2023. Награду лучшим вратарям России уже более полувека вручает издательский дом "Коммерсантъ".

Так, одним из претендентов на звание лучшего по итогам игрового года стал вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин. В прошедшем сезоне он провел 19 матчей, пропуская в среднем 1,58 мяч за игру (всего 32 пропущенных).

Также в список претендентов попал игрок нижегородской команды Никита Гойло. Он сыграл в 11 матчах и в среднем за игру пропустил 1,64 мяча. Всего в ворота Никиты Гойло было забито 18 голов.

Отметим, что на звание лучшего вратаря претендует и нижегородец Николай Сысуев, который в сезоне 2022/2023 провел за ФК "Оренбург" 11 матчей, пропустив 17 голов.

Как уточняет телеканал "360", награда была создана в 1960 году в честь советского голкипера Льва Яшина. Претендовать на нее может каждый вратарь, сыгравший хотя бы один матч в РПЛ.

Проголосовать за лучшего вратаря сезона 2022/2023 можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что "Пари Нижний Новгород" подписал пятерых игроков.

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Теги:
Конкурсы Футбол
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