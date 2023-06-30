Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 июля 2023 17:55  [72] Движение общественного транспорта временно изменится в Канавинском районе с 8 июля
06 июля 2023 17:46  [81] Благоустройство двух общественных пространств в Нижегородском районе завершилось раньше срока
06 июля 2023 17:25  [80] Количество заявок на контрактную службу в армии выросло до 1400 в день
06 июля 2023 16:57  [103] Семь объектов Первомайской ЦРБ будут модернизированы по нацпроекту "Здравоохранение"
06 июля 2023 16:33  [126] Здание корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах отметили гран-при архитектурного конкурса "Архновация"
06 июля 2023 16:12  [124] Учения по тушению лесных пожаров прошли в Воротынском районе
06 июля 2023 15:49  [129] Уклонистам запретят регистрировать автомобили и менять права
06 июля 2023 15:20  [190] Авиакомпания "Red Wings" получила допуск к полетам из Нижнего Новгорода в Грузию
06 июля 2023 14:53  [255] Тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия!" запустили в метро Санкт-Петербурга
06 июля 2023 14:02  [216] Сдвоенный состав скоростного поезда "Ласточка" будет курсировать между Нижним Новгородом и Кировом в июле
Общество

Движение общественного транспорта временно изменится в Канавинском районе с 8 июля

06 июля 2023 17:55  [72] Общество

Движение общественного транспорта временно изменится в Канавинском районе 24 мая. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, до 8:00 8 июля автобусы А-9, А-22, А-52 при движении с улицы Сергея Акимова в направлении улицы Бурнаковской после остановки "3-й м/р Мещерского озера" будут следовать вдоль домов № 38, 37 по улице Сергея Есенина, по Мещерскому бульвару, улице Пролетарской - и далее по своим маршрутам. У них появятся дополнительные остановки "Театр Вера" на Мещерском бульваре и "Улица Пролетарская".

В направлении улицы Акимова маршруты автобусов останутся прежними.

Пассажирам общественного транспорта рекомендуется учитывать данные изменения при планировании поездок.

Напомним, на улице Сергея Акимова уже в эти выходные изменится схема движения транспорта. Это связано с началом второго этапа работ по перекладке магистральных теплосетей под дорожным полотном. Работы будут производиться на перекрёстке улиц Акимова и Пролетарской с 8:00 8 июля до конца дня 4 августа.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph