Движение общественного транспорта временно изменится в Канавинском районе с 8 июля Общество

Движение общественного транспорта временно изменится в Канавинском районе 24 мая. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, до 8:00 8 июля автобусы А-9, А-22, А-52 при движении с улицы Сергея Акимова в направлении улицы Бурнаковской после остановки "3-й м/р Мещерского озера" будут следовать вдоль домов № 38, 37 по улице Сергея Есенина, по Мещерскому бульвару, улице Пролетарской - и далее по своим маршрутам. У них появятся дополнительные остановки "Театр Вера" на Мещерском бульваре и "Улица Пролетарская".

В направлении улицы Акимова маршруты автобусов останутся прежними.

Пассажирам общественного транспорта рекомендуется учитывать данные изменения при планировании поездок.

Напомним, на улице Сергея Акимова уже в эти выходные изменится схема движения транспорта. Это связано с началом второго этапа работ по перекладке магистральных теплосетей под дорожным полотном. Работы будут производиться на перекрёстке улиц Акимова и Пролетарской с 8:00 8 июля до конца дня 4 августа.