Операционные залы УФНС по Нижегородской области начнут работать с 8:00 Общество

Фото: с сайта nalog.gov.ru

График работы операционных залов налоговых инспекций Нижегородской области изменится с 10 июля. С этой даты приём и обслуживание налогоплательщиков будет начинаться с 8:00. Об этом сообщили в региональном УФНС.

Ранее нижегородские налоговые ораны начинали наботу с 9:00.

С 10 июля операционные залы будут работать по следующему графику:

Понедельник, среда: 8:00 – 18:00;

Вторник, четверг: 8:00 – 20:00;

Пятница: 8:00 – 17:00;

Суббота и воскресенье: выходные дни.

Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области (Единый регистрационный центр, Н. Новгород, ул. Фрунзе, 7), Межрайонная ИФНС России №18 по Нижегородской области (Долговой центр, Н.Новгород, Пятигорская ул., 6А), а также в ТОРМ Межрайонной ИФНС России №7 по Нижегородской области (Богородск, ул. Венецкого, 7) будут работать по следующему графику:

Понедельник – четверг: 8.00 – 18:00;

Пятница: 8:00 – 17:00;

Суббота и воскресенье: выходные дни.