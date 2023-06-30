Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2023 11:02  [38] Нижегородцы смогут попасть на старт тоннелепроходческого щита с площади Сенной
07 июля 2023 10:51  [49] Ограждения на улице Советской в Нижнем Новгороде будут отремонтированы в ближайшее время
07 июля 2023 10:13  [68] Операционные залы УФНС по Нижегородской области начнут работать с 8:00
07 июля 2023 09:47  [124] Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 4,2% в Нижегородской области
07 июля 2023 09:22  [136] Свет и ГВС точечно отключили в шести районах Нижнего Новгорода 7 июля
06 июля 2023 18:42  [289] Уже более 16 тысяч заявлений поступило в нижегородские вузы через портал "Госуслуги"
06 июля 2023 18:23  [335] Стратессия по вопросу актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Починковском районе
06 июля 2023 17:55  [368] Движение общественного транспорта временно изменится в Канавинском районе с 8 июля
06 июля 2023 17:46  [261] Благоустройство двух общественных пространств в Нижегородском районе завершилось раньше срока
06 июля 2023 17:25  [277] Количество заявок на контрактную службу в армии выросло до 1400 в день
Общество

Операционные залы УФНС по Нижегородской области начнут работать с 8:00

07 июля 2023 10:13  [68] Общество

Фото: с сайта nalog.gov.ru

График работы операционных залов налоговых инспекций Нижегородской области изменится с 10 июля. С этой даты приём и обслуживание налогоплательщиков будет начинаться с 8:00. Об этом сообщили в региональном УФНС.

Ранее нижегородские налоговые ораны начинали наботу с 9:00.

С 10 июля операционные залы будут работать по следующему графику:

Понедельник, среда: 8:00 – 18:00;
Вторник, четверг: 8:00 – 20:00;
Пятница: 8:00 – 17:00;
Суббота и воскресенье: выходные дни.

Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области (Единый регистрационный центр, Н. Новгород, ул. Фрунзе, 7), Межрайонная ИФНС России №18 по Нижегородской области (Долговой центр, Н.Новгород, Пятигорская ул., 6А), а также в ТОРМ Межрайонной ИФНС России №7 по Нижегородской области (Богородск, ул. Венецкого, 7) будут работать по следующему графику:

Понедельник – четверг: 8.00 – 18:00;
Пятница: 8:00 – 17:00;
Суббота и воскресенье: выходные дни.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги УФНС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph