Форум молодёжных лидеров предприятий Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" прошёл в Арзамассокм районе Бизнес

Фото: Елена Галкина, АПЗ

Форум молодёжных лидеров предприятий Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) прошёл в парк-отеле "Морозовский" под Арзамасом с 28 июня по 1 июля. Основным результатом мероприятия стало создание Центра развития молодежи КТРВ. Об этом рассказали в пресс-службе Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина.

В мероприятии приняли участие представители 22 предприятий Корпорации. Для них были организованы командообразующий тренинг и интерактивный семинар. Также участники защищали проекты и обменивались опытом, а затем побывали на экскурсии на производственных площадках и в музее истории АПЗ, а также по исторической части Арзамаса.

Ключевым мероприятием форума стало первое заседание Центра развития молодёжи КТРВ, где были определены четыре направления работы: профессиональная адаптация, социальное, культурно-массовое и научно-техническое направления.

Как отметил директор по персоналу АПЗ Константин Аргентов, вектор социальной политики - один из главных на предприятиях КТРВ. И большой акцент в этом направлении делается именно на молодёжь.

"В условиях дефицита квалифицированных кадров основной набор составляют студенты-выпускники. И то, как они вольются в рабочий процесс, как пройдет их адаптация и закрепление, зависит в том числе от работы молодёжных ячеек. Пусть рабочий орган, который создан на форуме, будет не формальным, а находится в постоянной продуктивной работе", - сказал Константин Аргентов.

Председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин добавил, что Центр развития молодёжи КТРВ создаётся под эгидой Профавиа.

"Его задачи – реализация молодёжной политики на основе программы развития социальной политики до 2030 года, Корпоративного соглашения КТРВ и Профавиа и других документов, которые определяют вектор молодежной политики. Сейчас идёт становление структуры. Планируем сделать этот орган фундаментальным, чтобы на каждом предприятии Корпорации были сильные молодёжные организации", - подчеркнул он.