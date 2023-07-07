Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2023 16:07  [1] Проектирование газопровода к двум населенным пунктам завершено в регионе
08 июля 2023 14:48  [106] Съезд Духовного управления мусульман Нижегородской области состоялся 8 июля
08 июля 2023 14:39  [123] "Ромашка на счастье": нижегородцев поздравили с Днем семьи, любви и верности
08 июля 2023 13:47  [138] Почти 7 тыс. контейнерных площадок в Нижегородской области проверили специалисты ГЖИ с начала года
08 июля 2023 12:43  [134] Занятия по иппотерапии для глухих и слабослышащих прошли в Нижнем Новгороде
08 июля 2023 11:54  [154] Парковка будет ограничена на участках нескольких улиц в Нижегородском районе
08 июля 2023 10:56  [183] Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в День семьи, любви и верности
08 июля 2023 09:53  [185] Олег Лавричев: "Семья – это основа нашего общества, вечный источник жизни, бережно хранящий традиции и ценности"
08 июля 2023 09:30  [183] Юрий Шалабаев: "Семья - это основа, на которой строится наше общество"
08 июля 2023 09:20  [187] Евгений Люлин: "Семья даёт человеку опору и поддержку, дарит счастье материнства и отцовства"
Общество

Проектирование газопровода к двум населенным пунктам завершено в регионе

08 июля 2023 16:07  [1] Общество
фото: пресс-служба Газпром газораспределение Нижний Новгород

фото: пресс-служба Газпром газораспределение Нижний Новгород

Проектирование газопровода к двум населенным пунктам завершено в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород",

В частности, завершены проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу протяженностью 13 км от р.п. Ветлужский до р.п. Варнавино в Краснобаковском районе.

Работы велись в рамках программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы. Строительно-монтажный процесс запланирован на 2024 год.

"Строительство объекта создаст условия для газификации домовладений и котельных в селах Дмитриевское и Чемашиха. Для обеспечения возможности подключения потребителей будут построены внутрипоселковые распределительные газопроводы общей протяженностью восемь километров", - прокомментировал заместитель гендиректора по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Алексей Воробьев.

Напомним, программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021–2025 годы была актуализирована в апреле 2023 года. В частности, она предусматривает газификацию северных районов. Уточненная программа включает в себя проектирование и строительство в регионе около 300 объектов газоснабжения общей протяженностью почти 1 950 км.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph