Проектирование газопровода к двум населенным пунктам завершено в регионе Общество

фото: пресс-служба Газпром газораспределение Нижний Новгород

Проектирование газопровода к двум населенным пунктам завершено в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород",

В частности, завершены проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу протяженностью 13 км от р.п. Ветлужский до р.п. Варнавино в Краснобаковском районе.

Работы велись в рамках программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы. Строительно-монтажный процесс запланирован на 2024 год.

"Строительство объекта создаст условия для газификации домовладений и котельных в селах Дмитриевское и Чемашиха. Для обеспечения возможности подключения потребителей будут построены внутрипоселковые распределительные газопроводы общей протяженностью восемь километров", - прокомментировал заместитель гендиректора по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Алексей Воробьев.

Напомним, программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021–2025 годы была актуализирована в апреле 2023 года. В частности, она предусматривает газификацию северных районов. Уточненная программа включает в себя проектирование и строительство в регионе около 300 объектов газоснабжения общей протяженностью почти 1 950 км.