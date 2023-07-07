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Общество

Выездной прием граждан состоится в городском округе Навашинский 27 июля

09 июля 2023 14:18  [124] Общество

В городском округе Навашинский 27 июля состоится выездной прием граждан.

Его организует приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, мероприятие будет проходить в здании администрации городского округа по адресу: г. Навашино, пл. Ленина, д. 7.

Предварительная запись осуществляется по телефонам приемной граждан: 8 (800) 302-07-70, 8 (831) 439-04-98, 430-96-39 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00.

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Теги:
Прием граждан
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